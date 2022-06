Kate Bush ya ganó más de un millón de dólares por la canción de Stranger Things

La cuarta temporada de Stranger Things, producción de Netflix, no ha defraudado a nadie. Los fieles seguidores de la historia ambientada en los años 80, que se desarrolla en el pueblo ficticio de Hawkins, mantienen viva la conversación alrededor de los viejos y los nuevos personajes que se enfrentan a las fuerzas sobrenaturales y a varios enemigos que los persiguen desde la primera entrega. Mientras llega el momento de conocer cómo cierra esta temporada, la cantante Kate Bush ha quedado sorprendida con el revuelo que causó su tema “Running Up That Hill”, incluido en la banda sonora de la serie.

El público joven al que principalmente está dirigida Stranger Things probablemente nunca había escuchado “Running Up That Hill”, tema que se estrenó en 1985, cuando la música se disfrutaba en cassettes, discos, vinilos y no a través de plataformas de streaming. Más de 35 años después del éxito que colocó el tema en la cima de las listas de Reino Unido y Australia, la cantante fue contactada por los productores de la serie para incluirla en esta temporada y no esperaba esta respuesta: “No suelo escuchar mis canciones antiguas, pero cuando surgen estas oportunidades, hago todo lo que puedo para involucrarme en ello. Quizá para editarla o revisitarla de alguna forma. Ahí me pongo a trabajar. Pero sí, llevaba muchos años sin escucharla”, declaró para BBC Radio 4.

El tema “Running Up That Hill” de Kate Bush se ha popularizado gracias a Stranger Things

Esta vez, el éxito ha superado al furor ocasionado en el lanzamiento original, la popularidad de la serie ha colocado al tema en la cima de las listas musicales de Reino Unido, Suecia, Suiza, Noruega, Australia, Países Bajos y Austria; por si fuera poco, entró al top 10 de Estados Unidos. Hasta hace unos días, la canción acumulaba 48 millones de reproducciones en Spotify a nivel global.

“Bueno, ha sido algo extraordinario. La verdad es que estamos hablando de una gran serie y me imaginaba que la canción recibiría algo de atención. Pero jamás hubiera imaginado algo así. Es muy emocionante, y también chocante, ¿verdad? Creo que el mundo se ha vuelto loco”, añadió Kate en la entrevista a dicha emisora. Lo declara con humor porque es innegable lo que este relanzamiento de la canción ha significado para ella en términos económicos. En este sentido, medios ingleses calculan ingresos de hasta un millón de dólares, al momento, porque ella cuenta con todos los derechos y la autoría.

En la cuarta temporada de Stranger Things, la producción le otorga mayor peso a la banda sonora y la canción de Kate Bush se vuelve un arma para debilitar a un villano @strangerthingstv - @strangerthingstv

¿Qué tan importante es “Running Up That Hill” en Stranger Things? Esta temporada otorga un papel muy especial a la banda sonora, elogiada desde la primera entrega y que se ha convertido en un sello de esta producción, y la canción toma fuerza cuando descubren que es una forma de eludir las garras de Vecna, como ocurrió con Max en una secuencia de la serie.

Esta temporada está separada en dos partes, debido a la duración de los episodios, la primera ya está disponible en Netflix y la segunda será estrenada el 1 de julio. El cierre toma una gran importancia porque los productores han dicho que la quinta temporada será la última.