Millie Bobby Brown reveló el pacto que hizo con otra estrella de Stranger Things para cuando lleguen a los 40

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp, coprotagonistas de la serie Stranger Things, no solo comparten cámaras en las filmaciones de esta ficción de Netflix, sino que también son mejores amigos en la vida real. Es por ello que decidieron hacer un pacto de matrimonio para dentro de 20 años, que les da seguridad a ambos en caso de no encontrar a su media naranja. Fue para MTV News, que revelaron el mayor secreto de su amistad y lo dieron a conocer al mundo entero.

La pareja se conoció en 2015, durante las filmaciones de la aclamada serie y, desde entonces, son inseparables; tan es así que, en la gira de promoción de la cuarta temporada de la serie, compartieron que habían acordado que si a los 40 años todavía ninguno de los dos había encontrado el amor, se casarían entre ellos. Aunque quizá sería un matrimonio fuera de lo común, ya que dormirían en cuartos separados y no tendrían hijos juntos.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp suelen hacer videos juntos en YouTube

“Dijimos que, si no estamos casados a los 40, nos casaremos porque seríamos buenos compañeros de habitación. Completamente platónico, seríamos muy buenos compañeros de habitación. ¡Sin hijos, porque no podría lidiar con un hijo tuyo!... esa es mi condición”, dijo Millie entre risas. Por su parte, el intérprete de Will Byers concordó con la idea de que no habrá niños en el remoto caso de que su acuerdo nupcial se llegara a cumplir. “Sí, nada de niños. Solo perros. Y habitaciones separadas, seguro. Dios mío, qué desordenado eres”, continuó Millie en tono de broma.

Y a pesar de que esta noticia fue inesperada, muchos de sus fanáticos no se sorprenden, ya que han crecido juntos desde que iniciaron su carrera artística en Stranger Things. Brown audicionó cuando tenía 11 años, mientras que Schnapp tenía 9 en ese mismo momento. Han pasado muchos años, y con ellos miles de vivencias que los han orillado a mantener una estrecha relación amistosa. Ahora, Brown tiene 18 años y Schnapp, 17.

Con esta fotografía Noah Schnapp felicitó a Millie Bobby Brown por su cumpleaños

La amistad de Millie Bobby Brown y Noah Schnapp

En las primeras tres temporadas, sus personajes no tuvieron mucha interacción, pero detrás de cámaras ya se fraguaba lo que parecería ser uno de los vínculos más sinceros y unidos dentro del elenco. “Hemos construido una gran amistad juntos. Y también eres uno de los amigos más antiguos que he tenido. No sé si lo sabías, pero no crecí en la escuela, así que no tuve amigos en mi infancia. Así que tú eres realmente una de esas personas para mí”, dijo Millie.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp en el cumpleaños 18 de ella

En cuanto a Noah, estuvo de acuerdo con que mantienen una buena amistad y aseguró que eso ha ayudado a la química de sus personajes en la pantalla. Además, compartir tiempo con su mejor amiga lo motiva más a ir a trabajar: “Me encanta estar en el trabajo y esas cosas, creo que cuando te gusta y te diviertes, puedes hacer un trabajo mucho mejor. Los dos nos animamos mutuamente. Es agradable tener ese apoyo”, dijo.

Finalmente, la joven pareja consideró que es muy agradable trabajar con el mejor amigo de uno, ya que ellos no solo comparten momentos divertidos dentro del set, sino que también tienen a alguien que comprende al 100% lo que se vive en los rodajes porque son parte del mismo proyecto.