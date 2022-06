Qué dijo Kate Bush después de que su hit de los 80 volvió a ser un éxito gracias a Stranger Things

Stranger Things (Netflix) es sin lugar a dudas una de las series más exitosas del servicio de streaming. Su alcance es tal que incluso repercute en otro tipo de plataformas, como Spotify y YouTube, donde la canción “Running Up That Hill”, un hit de Kate Bush estrenado en 1985 que ocupa un lugar determinante en la historia de la ficción, se convirtió en la música más escuchada.

Ahora, la icónica cantante que inmortalizó el tema rompió el silencio y publicó una declaración a través de su página web para agradecer al programa por haber sido artífice del renovado interés por la canción. “Es posible que hayas escuchado que la primera parte de la nueva serie fantástica y apasionante de Stranger Things se lanzó recientemente en Netflix”, comenzó a explicar en el sitio. Luego, siguió: “Presenta la canción, ‘Running Up That Hill’, a la que los jóvenes fanáticos que aman el programa le están dando una nueva vida. ¡A mí también me encanta!”.

Kate Bush - Running Up That Hill

Contenta con el éxito de su hit lanzado hace 37 años, Bush explicó: “Debido a esto, ‘Running Up That Hill’ está en las listas de éxitos de todo el mundo y ha entrado en las del Reino Unido en el puesto número 8″. A su vez, se animó a mostrar toda su felicidad y consideró que “todo esto es realmente emocionante”. Finalmente, la artista le dedicó un agradecimiento a los fanáticos de la serie y brindó un guiño a sus creadores: “Muchas gracias a todos los que han apoyado la canción. Espero con gran expectación el resto de la serie en julio”.

La importancia de la canción en Stranger Things (¡Alerta de spoilers!)

“Running Up That Hill” juega un rol crucial en esta primera entrega de la cuarta temporada de Stranger Things, que desembarcó en Netflix el 27 de mayo pasado. El motivo es fundamental: es la canción que salva la vida de una de las protagonistas.

Stranger Things 4 NETFLIX

La música se escuchan por primera vez cuando Max (Sadie Sink) camina por los pasillos de la escuela con sus walkman, a modo de adelanto de la importancia de esta canción. Capítulos más tarde, Dustin (Gaten Matarazzo) descubre que es justamente esta música, la preferida de Max, la que permitirá salvar a su amiga de una muerte segura. Al darle Play a la melodía, Dustin logra mantener a Max alejada del villano de la serie, Vecna.

Stranger Things 4 NETFLIX

El primer fin de semana tras el lanzamiento de la nueva temporada, “Running Up That Hill” encabezó el podio de los más escuchados en iTunes. Asimismo, también se convirtió en una de las más escuchadas en Spotify y YouTube y, además, de acuerdo a lo comunicado por Billboard, las búsquedas de la canción subieron en un 800% durante los últimos días.

La entrada marca la tercera aparición de la canción en el Top 10 del Reino Unido luego de su primer regreso hace una década, cuando se usó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. “Y desde que lo escuché nuevamente, los fanáticos han estado compartiendo el amor por Bush en línea”, asumió la artista. Sobre la citada escena, un usuario refirió: “Sin spoilers, pero ese momento al final del episodio 4 con Max y el uso de Kate Bush corriendo cuesta arriba fue jodidamente glorioso. Una de las mejores escenas en la historia de Stranger Things”. “En este punto, ‘Running Up That Hill’ va a estar en mi Spotify envuelto...”, señaló otro.