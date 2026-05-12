Kevin Warsh regresa a la Reserva Federal con una agenda reformista

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, regresa al banco central con una ambiciosa agenda reformista y la amenaza de ser intimidado por la persona que lo nominó: Donald Trump

El Senado confirmó el martes con 51 a favor y 45 en contra el nombramiento de Warsh como gobernador de la junta de la Reserva Federal, para un periodo de 14 años.

A finales de esta semana, el Senado tendrá una nueva votación para nombrarlo en la presidencia de la Fed por cuatro años, en reemplazo de Jerome Powell, próximo a terminar su mandato.

De 56 años y originario de Nueva York, Warsh había sido ya gobernador de la Fed, pero dejó su puesto anticipadamente en 2011 por diferencias con las políticas del banco central.

Warsh regresa a la Fed en momentos en que la institución enfrenta presiones sin precedentes de parte del mandatario Donald Trump, quien criticó duramente a Powell por no bajar las tasas de interés con rapidez.

La inflación de Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde 2023, con 3,8% a doce meses en abril.

El nuevo gobernador se ha mostrado favorable a reducir los tipos de interés, pese a que el aumento de los precios ha superado el objetivo a largo plazo de inflación de la Fed del 2%. El mercado laboral también ha dado señales de debilidad.

- De "halcón" a alineado con Trump -

Entre 2006 y 2011 Warsh, graduado de Stanford y de Harvard, estuvo en la junta de gobernadores de la Fed. En ese momento, era reconocido como un duro crítico de la inflación.

Ahora ocupará la vacante que deja Stephen Miran, un aliado de Trump nombrado gobernador en septiembre para completar el periodo de Adriana Kugler, quien renunció.

En su primer paso por la Fed, cuando el banco central respondía a la crisis financiera de 2008, Warsh fue un puente de comunicación entre los responsables de la política monetaria y los mercados financieros, pese a su creciente escepticismo por las decisiones de la Reserva.

Renunció como gobernador de la Fed en 2011, años antes del fin de su periodo en 2018. Al momento de su salida, Warsh era visto como un "halcón", un término que describe a los altos funcionarios que se inclinan por precios estables e inflación baja.

Por lo general, se logra al favorecer políticas monetarias más estrictas y tipos de interés más altos.

Sin embargo, con los años asumió una postura más crítica hacia la Fed y posiciones más alineadas con Trump y su administración.

En un discurso el año pasado, aseguró que la Fed se alejó de su misión hacia ámbitos políticos en los que no tiene experiencia. La acusó de frenar un mayor crecimiento de la economía estadounidense.

Su nombramiento ha causado dudas sobre la independencia del banco. Durante su audiencia de confirmación, Warsh dijo que "Absolutamente no" sería un títere del presidente.

En su última conferencia de prensa como presidente, Powell anunció su inusual decisión de permanecer como gobernador. Habló de amenazas a la independencia del banco central y prometió "tener un perfil bajo" durante la dirección de Warsh.