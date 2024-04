La actividad que “reconfigura” el cerebro, ayuda al corazón y se recomienda para personas con depresión

Escuchar

El Colegio Estadounidense de Cardiología (ACC, por sus siglas en inglés) publicó en los últimos días un estudio en el que aseguró que el ejercicio físico “reconfigura” el cerebro y beneficia también la salud del corazón. Los especialistas aconsejaron esta actividad, principalmente porque sirve para prevenir enfermedades y luchar contra diferentes trastornos mentales, como la depresión.

Los expertos concluyeron en la utilidad de la actividad física Shutterstock

Los especialistas estudiaron a más de 50.000 adultos de alrededor de 60 años que forman parte del programa científico Biobanco de Mass General Brigham. En él, los participantes respondieron a una encuesta sobre su actividad física y permitieron el acceso a imágenes de sus cerebros para rastrear la actividad relacionada con el estrés y registros digitales de eventos cardiovasculares. Tras un exhaustivo análisis de esos datos, los expertos concluyeron en la utilidad de la actividad física.

“Las personas que hacen más ejercicio tuvieron una reducción graduada en las señales relacionadas con el estrés en el cerebro”, señaló el autor principal del estudio, el Dr. Ahmed Tawakol, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts. En este sentido, el también profesor asociado en la Escuela de Medicina de Harvard explicó: “Encontramos asociaciones interesantes que indican que el ejercicio parece, en parte, reducir los riesgos de enfermedad cardíaca al disminuir las señales relacionadas con el estrés”.

La actividad física es una de las principales herramientas para cuidar la salud

“Los seres humanos fueron diseñados para moverse y moverse mucho, y cuando lo hacemos, especialmente cuando estamos al aire libre y entre árboles, hay datos que sugieren que todos tienen efectos muy significativos para aliviar el estrés”, le dijo Andrew Freeman a CNN, director de prevención y bienestar cardiovascular en National Jewish Health de Denver.

“Si no disfrutas caminar, andar en bicicleta, nadar o lo que sea, no lo hagas. Pero encuentra una manera de incorporar una actividad física que realmente disfrutes”, agregó. Cabe destacar que este especialista no formó parte del mencionado estudio.

Las recomendaciones de practicar ejercicio a personas con depresión

Si bien el ejercicio es recomendado para todas las personas, el equipo de científicos reveló que los beneficios de esta actividad se duplican cuando se habla de gente con depresión. “Sorprendentemente, también encontramos un aumento de más del doble en los beneficios del ejercicio entre las personas que están deprimidas versus las personas que no tienen depresión o no tienen antecedentes de depresión”, señaló Tawakol.

En esa misma línea, el cardiólogo detalló que para las personas que no tienen ese trastorno, el beneficio del ejercicio en la reducción de la enfermedad cardiovascular se estabilizó después de unos 300 minutos de actividad física moderada a la semana. Esto no ocurrió en los casos que sí tienen antecedentes de depresión, en los que los beneficios continuaron con más tiempo dedicado.

Estas actividades ayudan a modular el estrés

Esta actividad también da frutos en el cuidado de la salud mental. “Sabemos que la depresión es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardíaca y también es una de las afecciones relacionadas con el estrés más comunes”, indicó la Dra. Karmel Choi, psicóloga clínica y profesora asistente en la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital General de Massachusetts.

En diálogo con CNN, la coautora del informe consideró: “Aunque algunas personas pueden ser más susceptibles al estrés y sus consecuencias para la salud, aquí vemos que también pueden beneficiarse más del ejercicio y sus efectos”.