escuchar

El almuerzo o lunch puede ser un momento complejo para muchos trabajadores, que tienden a hacerlo en medio de sus responsabilidades. Por consiguiente, algunos pueden comer de más por ansiedad o con alternativas poco saludables para saciar el apetito. La Dra. Nieca Goldberg, cardióloga especialista en la salud del corazón de las mujeres y directora médica del Centro Joan H. Tisch para la Salud de la Mujer, señaló que es importante elegir bien los alimentos de esa hora del día, por lo que dio algunas de sus sugerencias.

Además de elegir alimentos procesados y llenos de calorías vacías para saciar el hambre, también es peligroso saltarse el almuerzo. “Cuando tienes hambre es mucho más probable que tomes decisiones que no estén basadas en un plan de alimentación bien pensado, por lo que buscas refrescos (no saludables) o comes en exceso en la cena porque te has sentido privado durante todo el día”, señaló el Dr. Sean Heffron, cardiólogo del Centro para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares de NYU Langone Health, en Nueva York, en una entrevista con Today.

Un sándwich saludable incluye verduras y proteína de alta calidad Unsplash

Por su parte, Goldberg comentó que las dietas restrictivas, como las que cancelan totalmente ciertos nutrientes, también son peligrosas para la salud del corazón. “Sin carbohidratos, al igual que sin grasas, no es un plan de dieta viable”, sumó para la American College of Cardiology la autora del libro: El programa de corazón saludable para mujeres: estrategias para salvar vidas para prevenir y curar enfermedades cardíacas.

La mantequilla de maní sin dulce extra es un alimento saludable Unsplash

“Un plan de alimentación saludable para el corazón tiene buenos nutrientes de todos los grupos de alimentos. Estados Unidos come demasiada azúcar. Por eso, recomiendo la dieta mediterránea a mis pacientes, amigos y familiares”, agregó.

Los almuerzos ideales de los cardiólogos

De acuerdo con la opinión y consejos de los cardiólogos, estas son las mejores opciones, que incluso ellos mismos siguen:

Ensalada con proteína magra

Una buena ensalada con hojas verdes y frescas debe incluir proteína de buena calidad, como carne a la parrilla, algún tipo de pescado, huevo, tabule o hummus. La preparación debe tener otro tipo de verduras como zanahoria o pepinos. La Dra. Golberg comentó que también es buena idea agregar algunas semillas secas. En caso de preferir las ensaladas con aderezos, pide que sea casero: aceite de oliva, vinagre balsámico y un poco de pimienta.

Hay alimentos que benefician la salud

Grain bowl

También conocido como poke bowl, este tipo de almuerzos son fáciles de preparar, son frescos y pueden ser transportados. El Dr. Heffron lo prepara con una base de cereales integrales, como la quinoa, y lo completa con verduras y una porción de carne. El aderezo que él hace es a base de yogur griego bajo en grasa, aceite de oliva, hierbas aromáticas y especias.

Sándwich de manteca de maní

Por increíble que parezca para muchos, la mantequilla de maní sin endulzar es una excelente fuente de proteína de buena calidad. “Si tengo prisa por la mañana y no puedo preparar nada, a veces hago un sándwich de mantequilla de maní con pan multigrano”, indica Goldberg.

Hay algunos alimentos que benefician a la salud Shutterstock

Yogur griego con fruta y semillas

En el supermercado existen buenas opciones de yogur griego de buena calidad sin endulzantes. El Dr. Heffron señaló que lo mezcla con nueces o mantequilla de almendras. Es “un magnífico alimento rico en proteínas y minerales”.

El yogur puede ser un aliado de la buena salud, siempre y cuando se sepa qué tipo consumir y con qué combinarlo (Foto: Pexel)

LA NACION