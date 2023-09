escuchar

Las embajadas de Estados Unidos de varios países de Latinoamérica llevan años dando mensajes preventivos para que la población evite caer en trampas o anuncios que carecen de veracidad oficial en su intento de cruzar al país norteamericano. La de Colombia, por ejemplo, hizo varias alertas recientes: “Las leyes de asilo no proveen protección basada en violencia general o razones económicas. No pongas en peligro tu vida emprendiendo el peligroso viaje a EE.UU.”.

Las plataformas donde más desinformación circula y atrapa a las personas con sueños de viajar a Estados Unidos son Facebook y WhatsApp, de acuerdo con un documento oficial del Proyecto de Transparencia Tecnológica. “Los migrantes que emprenden el peligroso viaje a EE.UU. dependen abrumadoramente de Facebook y WhatsApp. Sin embargo, el propietario de las plataformas, Meta, ha hecho poco para detener la peligrosa desinformación dirigida a ellos”, se lee en el documento, fechado el 26 de julio de 2022.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá advirtió sobre los cruces ilegales @usembassybogota

Por ello, también la embajada de Estados Unidos en México, en su página oficial de Facebook, no ha perdido la oportunidad de dar consejos a la población para que no caigan en mentiras de personas que los engañan con promesas de cruzarlos ilegalmente a EE.UU. “Más de ocho mil familiares, incluidos menores, han sido retornados a México desde Estados Unidos desde el mes de mayo”, se lee en un mensaje de este domingo.

Un migrante descansa sobre su hamaca en un albergue el miércoles 16 de agosto de 2023, en Matamoros, México. (AP Foto/Jacky Muniello) Jacky Muniello - AP

La embajada de los Estados Unidos en Colombia, por su parte, también hace un trabajo de alerta e invita a la población a no caer en trampas y tergiversaciones de las leyes actuales sobre migración legal. “Según el Título 8, hay consecuencias por ingresar a los Estados Unidos sin autorización. No te arriesgues emprendiendo un viaje peligroso solo para ser deportado”. El Título 8 permite expulsar de manera rápida a los migrantes que lleguen a Estados Unidos por la frontera de México de manera ilegal, además de que podrían enfrentar un proceso penal.

La mala información incrementa las amenazas para los migrantes

Sin embargo, pese a que los sitios oficiales del gobierno estadounidense advierten sobre los riesgos de viajar sin papeles legales, grupos criminales siguen en busca de más víctimas, dado que hay una industria multimillonaria de contrabando que se encarga de difundir información errónea para los migrantes, lo que representa una lucha con los esfuerzos de la administración de países como México y EE.UU., indicó CNN en uno de sus reportes sobre este tema.

En otra de las publicaciones en redes sociales, las autoridades colombianas recordaron a sus connacionales no ponerse en riesgo. Del mismo modo, recomendaron no exponer a los menores a estas travesías peligrosas: “Llegar con niños no significa que serás admitido. No arriesgues a tu familia emprendiendo un viaje peligroso y opta por las vías legales. Estados Unidos sigue haciendo valer su frontera”.

La embajada de Estados Unidos en Colombia alerta a la población para no caer en mentiras @usembassybogota / Instagram

Según el Proyecto de Transparencia Tecnológica, los migrantes suelen ser víctimas de fraude, violencia, condiciones inseguras y explotación sexual mientras viajan a sus países de destino. Además, existe una conciencia cada vez mayor de que la información errónea puede aumentar su exposición a estas amenazas.