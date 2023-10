escuchar

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés), pondrá a prueba sus sistemas nacionales de alerta este miércoles, a las 14.20 hs del este y durante un minuto entero. Se trata solo de un protocolo de verificación, por lo que quienes reciban el mensaje no deberán alarmarse. Este aparecerá en todos los teléfonos móviles en inglés o en español, según el idioma configurado, así como en la radio y la televisión. No se puede optar por desactivar la prueba, por lo que los dispositivos móviles encendidos dentro del alcance de una torre de telefonía participante estarán en el rango.

El mensaje en el teléfono indicará: “Esta es una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia Inalámbrica. No es necesario hacer nada”. A su vez, la advertencia que se emitirá a través de la radio y televisión dirá: “Esta es una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencias emitida por la Agencia de Gestión de Emergencias que cubre los Estados Unidos desde las 14.20 y a las 14.50 hs del este. Esta es solo una prueba. El público no requiere de ninguna acción”.

La agencia dio los detalles sobre la próxima alerta en Estados Unidos @fema

¿Por qué sonará la notificación este 4 de octubre en EE.UU.?

En su comunicación, la FEMA explicó que la razón de esta prueba es “garantizar que los sistemas siguen siendo medios eficaces para advertir al público sobre las emergencias, en particular de las que se encuentran a nivel nacional”. A su vez, los funcionarios informaron que deben asegurarse de tener una forma efectiva de advertir a la población estadounidense en caso de catástrofes naturales, ataques y accidentes, de manera que puedan tomar acciones oportunas para protegerse.

¿A qué hora sonará la alerta en distintos lugares?

La alerta se emitirá al mismo en Estados Unidos. No obstante, el momento exacto variará según cada zona horaria.

14.20 hs del este.

13.20 hs del centro.

12.20 hora estándar de la montaña.

11.20 hs del Pacífico.

10.20 hs del Atlántico.

8.20 hs zona de Hawái.

¿Qué pasa si el teléfono está apagado?

Los usuarios no pueden elegir si desean o no recibir la alerta, pero sí habrá personas que podrían no escuchar sus teléfonos a la hora fijada. Si el celular está encendido, los usuarios tendrán este mensaje, incluso si sus funciones de sonido y vibración no están activadas. No obstante, si el dispositivo se encuentra configurado en modo avión, la alerta no llegará porque se envía a través del sistema de transmisión móvil.

Para que los usuarios no se alarmen y comiencen a familiarizarse con el mensaje que recibirán, la FEMA señaló que el tipo de ruido y volumen en general es similar al de las advertencias que emite el Servicio Meteorológico Nacional.

Diferentes alertas se envían a través de este servicio de notificaciones FEMA

Su uso y reproducción es ilegal

La ley de EE.UU. indica que es ilegal reproducir la señal de atención o advertencia en una grabación o cualquier otra circunstancia que no sea real o una prueba, como en este caso. Algunos medios de televisión han recibido multas de miles de dólares por emitir el sonido durante sus transmisiones y en ausencia de condiciones oficiales.

