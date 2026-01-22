La autopsia atribuye la muerte de inmigrante cubano en custodia del ICE a homicidio por asfixia

WASHINGTON (AP) — Un migrante cubano recluido en confinamiento solitario en un centro de detención migratoria en Texas murió después de que fue inmovilizado por los guardias y dejó de respirar, reveló el informe de necropsia dado a conocer el miércoles, el cual determinó que la muerte fue un homicidio

Geraldo Lunas Campos falleció el pasado 3 de enero luego de un altercado con los guardias. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) señaló que Lunas Campos, de 55 años y padre de cuatro hijos, intentaba quitarse la vida y que el personal de Camp East Montana trató de salvarlo

Pero un testigo dijo a The Associated Press la semana pasada que Lunas Campos se encontraba esposado mientras era inmovilizado por al menos cinco guardias, uno de los cuales le pasó el brazo por el cuello y apretó hasta dejarlo inconsciente

La muerte de Lunas Campos es una de por lo menos tres que han sido reportadas en poco más de un mes en Camp East Montana, una enorme instalación de carpas ubicada en terrenos de Fort Bliss, una base del Ejército

El reporte de la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso determinó que el cuerpo de Lunas Campos mostraba signos de lucha, como abrasiones en el pecho y las rodillas. También tenía hemorragias en el cuello. El subdirector de medicina forense, el doctor Adam Gonzalez, determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión de cuello y torso

Según el informe, testigos vieron como Lunas Campos "quedó inconsciente mientras era inmovilizado físicamente por fuerzas del orden". No detalló lo que ocurrió durante la lucha, pero mencionó evidencia de lesiones en cuello, cabeza y torso asociadas con inmovilización física. El reporte también señaló la presencia de petequia —pequeñas manchas de sangre por el rompimiento de vasos capilares, las cuales pueden asociarse a una enorme tensión o una lesión— en párpados y la piel del cuello

El doctor Victor Weedn, un patólogo forense que revisó el informe de autopsia para la AP, afirmó que la presencia de petequia en los ojos "tiende a sustentar" la conclusión de que la causa de muerte fue por asfixia. Esas lesiones sugieren presión sobre el cuerpo y a menudo se relacionan con este tipo de fallecimientos, subrayó

Añadió que las contusiones en el cuerpo de Lunas Campos pueden reflejar una inmovilización física y las lesiones en el cuello eran consistentes con presión de una mano o rodilla sobre el cuello

La autopsia también reveló la presencia de medicamentos antidepresivos y antihistamínicos recetados en el organismo de la víctima, añadiendo que Lunas Campos tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad. No hizo mención alguna de un intento de suicidio

Cambios en la versión del gobierno

La versión inicial del ICE sobre el fallecimiento, la cual no incluía mención de un altercado con los guardias, aseguraba que Lunas Campos se había vuelto inestable y el personal lo trasladó a un área segregada

"Mientras estaba en segregación, el personal observó que pasaba apuros y se puso en contacto con el personal médico del lugar para recibir asistencia", indicó la agencia en su comunicado del 9 de enero. "El personal médico respondió, inició medidas de resucitación y solicitó servicios médicos de emergencia"

Lunas Campos fue declarado muerto después de la llegada de los paramédicos

Después de que la familia de Lunas Campos fue notificada de que su deceso probablemente sería considerado como un homicidio, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, modificó el jueves pasado la versión del gobierno, asegurando que había intentado suicidarse y los guardias trataron de ayudarlo

"Campos se resistió con violencia al personal de seguridad y siguió tratando de quitarse la vida", explicó. "Durante la lucha, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento"

Pero después de que se dio a conocer el reporte final de la necropsia el miércoles, McLaughlin emitió un comunicado en el que enfatizó que Lunas Campos era “un criminal extranjero ilegal y depredador sexual convicto”

De acuerdo con los registros judiciales de Nueva York, Lunas Campos fue condenado en 2003 por contacto sexual con un menor de 11 años, un delito grave por el cual fue sentenciado a un año en prisión y se le colocó en el registro estatal de delincuentes sexuales. Posteriormente fue sentenciado a cinco años tras las rejas y tres más bajo supervisión en 2009, después de que se le declarara culpable de intento de venta de una sustancia controlada, según los registros de correccionales de Nueva York. Completó su sentencia en enero de 2017

"El ICE se toma en serio la salud y seguridad de todos los detenidos bajo nuestra custodia", subrayó McLaughlin el miércoles, añadiendo que la agencia ya investiga el incidente. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) no ha respondido a preguntas sobre si alguna otra agencia de externa ha iniciado una pesquisa en el caso

Los decesos ponen a Camp East Montana bajo la lupa

La AP informó en agosto que el contrato de $1.200 millones de dólares para la construcción y operación de Camp East Montana, una instalación que se tenía previsto que se convirtiera en la más grande de su tipo en el país, fue adjudicado a un contratista privado con sede en una casa unifamiliar en Richmond, Virginia. La empresa, Acquisition Logistics LLC, no tenía experiencia previa en la gestión de un centro correccional y ha subcontratado a otras compañías para ayudar en la operación del lugar

De momento se desconoce si los guardias que se encontraban con Lunas Campos al momento de la disputa eran empleados del gobierno o del contratista privado

Una determinación final de homicidio por parte del médico forense por lo general sería fundamental para determinar si algún guardia es considerado responsable penal o civilmente. El hecho de que Lunas Campos haya muerto en una base del Ejército podría limitar la jurisdicción legal de las autoridades estatales y locales para llevar a cabo una investigación

Lunas Campos fue uno de los primeros detenidos que fue enviado a Camp Montana East. Llegó al centro en septiembre después de que fue detenido por agentes del ICE en Rochester, Nueva York, donde vivió por más de dos décadas. Fue admitido legalmente en Estados Unidos en 1996 como parte de una ola de inmigrantes cubanos que buscaban llegar a Florida en bote

El ICE señaló que fue detenido en julio como parte de una operación de inmigración planeada, debido a que tenía condenas penales que lo hacían elegible para su deportación

Además de Lunas Campos, el ICE anunció el pasado 3 de diciembre que un inmigrante guatemalteco recluido en Camp East Montana había fallecido después de ser trasladado a un hospital de El Paso para recibir atención médica. Aunque la causa de muerte sigue pendiente, la agencia dio a conocer que se cree que Francisco Gaspar Andrés, de 48 años, murió por una insuficiencia hepática y renal

Además, el ICE anunció el domingo que el inmigrante nicaragüense Víctor Manuel Díaz, de 36 años falleció en Camp East Montana el 14 de enero de un "presunto suicidio". La agencia destacó que detuvo a Díaz durante las redadas migratorias en Minneapolis a principios de este mes

A diferencia de los dos fallecimientos previos, el cuerpo de Díaz no fue enviado al médico forense del condado en El Paso. McLaughlin explicó el miércoles que la autopsia de Díaz se lleva a cabo en el centro médico del Ejército en Fort Bliss. El DHS nuevamente no respondió a preguntas sobre si hay alguna otra agencia que investigue el deceso

La representante Veronica Escobar, una demócrata cuyo distrito incluye El Paso, pidió a la secretario del DHS, Kristi Noem, y al director interino del ICE, Todd M. Lyons, que informen al Congreso sobre las recientes muertes

“El DHS debe preservar todas las pruebas, incluyendo detener su esfuerzo por deportar a los testigos”, dijo Escobar el miércoles . “Reitero mi llamado para que se cierre Camp East Montana y se cancele el contrato con la corporación que lo administra”

___

Foley informó desde Iowa City.