La burla de Stephen King a Donald Trump después de que no testificara en Nueva York: “Es un cobarde”

Escuchar

El escritor de novelas de terror Stephen King utilizó este lunes su cuenta de X (ex Twitter) para burlarse del expresidente Donald Trump, que enfrenta un juicio en su contra. Todo ocurrió cuando el precandidato republicano a las próximas elecciones de EE.UU., rechazó dar su versión en los tribunales sobre las acusaciones que recibió.

“Entonces, Trump era demasiado cobarde para testificar”, escribió King en un mensaje que acompañó con un emoji de carcajada. En cuestión de horas, la publicación acumuló 34.000 me gusta y más de 5000 retuits. También hubo alrededor de 7000 comentarios, muchos de los cuales también cuestionaban la actitud de Trump que, el pasado 15 de abril, expresó que testificaría para “decir la verdad”, pero finalmente no lo hizo.

El mensaje en X con el que Stephen King se burló de Donald Trump Twitter

“Sociópata” y “presidente terrible”: las fuertes críticas de Stephen King a Donald Trump

Lejos de ser un episodio aislado, el autor de varios best sellers apuntó en varias ocasiones contra Trump. En julio de 2019, durante una entrevista con NowThisNews, le consultaron si el entonces mandatario daba más miedo que cualquiera de sus novelas. “La respuesta corta a eso es sí, lo creo. Creo que es más aterrador”, enfatizó. Además, aseguró que había anticipado en su libro La zona muerta (1979) la llegada de un político de esas características: “Estaba convencido de que era posible que surgiera un político que estuviera fuera de la corriente principal y que estuviera dispuesto a decir cualquier cosa que captara la atención del pueblo estadounidense”.

Años después, en agosto de 2022, King brindó una entrevista a The Sunday Times y volvió a cruzar con dureza al referente republicano: “Creo que Trump fue un presidente terrible y es una horrible persona. Pienso que sí se involucró en un comportamiento criminal y, sin duda, sentí que era un sociópata que trató de derribar la democracia estadounidense no por ningún deseo político propio, sino porque no pudo admitir que había perdido”.

El autor Stephen King habló en sus redes sociales del juicio que atraviesa Donald Trump Patrick Semansky - AP

Cómo sigue el juicio por fraude contra Donald Trump

El exmandatario de Estados Unidos está acusado de falsificar registros contables en Nueva York. Este martes concluyó la etapa de testimonios, durante el cual el líder republicano decidió no testificar, y el juicio aproxima a un veredicto. El juez Juan Merchan anunció que a partir de la próxima semana se dará paso a los alegatos finales y comenzará la deliberación del jurado.

En ese sentido, el jurado debe decidir si Trump es culpable de 34 falsificaciones contables relacionadas con el pago de 130 mil dólares a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels para comprar su silencio, ocultar un supuesto encuentro sexual entre ambos y evitar un posible escándalo al final de la campaña presidencial de 2016. Por su parte, Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura haber mantenido una relación sexual con Trump en 2006, cuando él ya estaba casado con su actual esposa Melania Trump.

Donald Trump presenció la última sesión de testimonios en Nueva York, pero no habló en los estrados MARK PETERSON - POOL

El juicio, que no es transmitido en vivo por TV debido a la ley neoyorquina, se da en un contexto electoral en Estados Unidos, donde Trump aspira a volver a la Casa Blanca en los comicios de noviembre, enfrentándose una vez más al demócrata Joe Biden, que busca renovar su mandato.

LA NACION