La provocación de Stormy Daniels a Donald Trump después de su explosivo testimonio en el juicio contra él: “Hombres reales”

En un juicio histórico, debido a que es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos es juzgado por cargos penales, Donald Trump enfrenta delitos graves relacionados con un pago de 130 mil dólares que su entonces abogado, Michael Cohen, le hizo a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. El objetivo principal, en aquel entonces, habría sido mantener su silencio en las elecciones presidenciales de 2016 y ocultar un presunto encuentro sexual con el magnate, que habría ocurrido en 2006.

Durante el testimonio que ofreció el 8 de mayo, la mujer dio detalles al respecto. En tanto que, un día después de sus declaraciones, realizó una contundente referencia a una solicitud del letrado de Trump, quien pidió modificar una orden de silencio para que el expresidente pudiera responderle.

La publicación que hizo Stormy Daniels @StormyDaniels

“Los hombres de verdad responden al testimonio al presentar juramento y subir al estrado ante el tribunal. Oh espera. No importa”, escribió Daniels en su cuenta de “X” (anteriormente Twitter). El equipo legal del expresidente, a su vez, solicitó la anulación del juicio. Ambos pedidos fueron negados por el juez del caso, Juan Merchán, quien ordenó que se siga adelante.

La actriz de cine para adultos se presentó en el juicio de Donald Trump y dio un detallado relato sobre su vínculo con el expresidente Instagram @thestormydaniels

Cabe recordar que, en abril pasado, Trump se declaró inocente de la acusación de 34 cargos que lo acusaban de falsificar registros comerciales. Ahora, 12 miembros del jurado deberán valorar los detalles en las próximas semanas en la sala del Tribunal Supremo de Manhattan, Nueva York.

Daniels también negó haber amenazado a Trump en caso de que no le pagara para guardar silencio sobre el vínculo que los unía. “Quería que se supiera la verdad (...) que se protegiera con un rastro de papel para que mi familia no saliera perjudicada”, expresó a la abogada del magnate, Susan Necheles.

Sobre las dos declaraciones que Daniels firmó en 2018 en las que negaba haber tenido una aventura con Trump, las cuales Necheles mostró a los jurados, sostuvo: “Seamos claros, yo no escribí esto. Me lo dieron y me dijeron que tenía que firmarlo”.

En ese entonces, aún estaba sujeta a un acuerdo de confidencialidad al que llegó con Michael Cohen, para no realizar ningún tipo de revelación sobre el supuesto encuentro antes de las elecciones de 2016 a cambio de los respectivos US$130 mil.

Stormy Daniels tiene actualmente 45 años; nació en Baton Rouge, Luisiana. Instagram @thestormydaniels

Daniels expuso la supuesta relación que tuvo con Trump por primera vez en diálogo con la revista In Touch Weekly, en 2018. Afirmó que lo había conocido durante un torneo de golf, en 2006, y que tuvieron relaciones sexuales en una ocasión en un hotel de la zona del lago Tahoe, California.

Consultada sobre si en algún momento Trump le solicitó que no hiciera declaraciones con detalles sobre el encuentro, aseguró: “Él no parecía preocupado por eso. Era un poco arrogante”.

Los argumentos de Trump

Tras haberse declarado inocente, el magnate argumentó que las acusaciones tienen un tinte político. “Todos los juristas han dicho que este caso es una tontería, nunca debería haberse presentado, no hay ningún caso“, dijo a los medios de comunicación en una de las jornadas del juicio. “Este es un ataque a Estados Unidos y por eso estoy muy orgulloso de estar aquí”, sostuvo.

Donald Trump se defendió ante las acusaciones de Stormy Daniels Instagram Donald Trump

Los abogados de Trump, por su parte, caracterizaron a Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, como una persona “sórdida, miserable y poco fiable”. Además, la acusaron de “extorsionar” al republicano, quien se encuentra en plena campaña para las elecciones presidenciales que se celebrarán el martes 5 de noviembre de 2024. Se espera que el juicio se extienda de seis a ocho semanas.

