Como gran escritor de ciencia ficción, Stephen King recomienda cada una de las producciones de cine y pantalla chica que cree maravillosas y que pueden impactar al televidente. Debido a esto es que ‘El maestro de terror’ utiliza habitualmente sus redes sociales para sugerirle a sus fanáticos con qué pueden matar el tiempo libre.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), donde tiene más de 7 millones de seguidores, King reveló cuál es la serie de HBO Max que logró atraparlo. “From: ya llevo tres episodios. Concepto maravilloso, bellamente manejado. ¿Es posible que estas personas estén muertas y no lo sepan? Ese clavo en la cabeza... Dios mío”, escribió sobre la ficción de terror y ciencia ficción que estrenó su primera temporada el 20 de febrero de 2022, la segunda el 23 de abril de 2023 y ya se prepara para la tercera entrega.

Stephen King atrapado con la serie From (Foto: Hipertextual)

Al leerlo, los usuarios no pudieron evitar contestarle y el escritor tomó el trabajo de responder algunas de las dudas que surgieron. “¿Qué es ese From del que estás hablando?”, le preguntó uno y él le contestó: “TV Show. Starz”. Al ver la respuesta del estadounidense, el usuario le agradeció: “¡Gracias! Tengo muchas ganas de chequearlo”.

Por otra parte, algunos de sus seguidores no se mostraron de acuerdo con el escritor y dieron su opinión. “Estoy de acuerdo hasta cierto punto, definitivamente es inferior a la temporada pasada, solo espero que obtengamos algunas respuestas antes del final de esta temporada” y “Son demasiado dramáticos, la escritura se fue por la puerta. Escenas que no tienen sentido. Se les presentaron muchos personajes, por lo que ahora tienen que contar la historia. Ahí va el 80% de esta temporada”, expresaron otros.

Según relata la sinopsis, la historia se basa en “el misterio de un pueblo de pesadilla en el centro de América, que atrapa a todos los que entran. Sus habitantes luchan por mantener una apariencia de normalidad, pero también deben lidiar con las amenazas del bosque circundante; incluidas las aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol”.

Stephen King utiliza su cuenta de X para recomendar series (Captura X/@StephenKing)

Cabe destacar que “From” tiene similitudes con ‘La Cúpula’, una novela del propio Stephen King que también fue adaptada al formato televisivo. Pero los protagonistas de esta producción del director John Griffin, no solo están atrapados en un bucle espacial, sino que tienen que lidiar con hordas de criaturas salvajes y asesinas que invaden la ciudad cuando el sol se oculta cada día.

No es la primera vez que el autor utiliza su red social para recomendarle al público una serie o película. En las últimas semanas, como hace religiosamente todos los meses, le sugirió a sus fanáticos una producción para ver en noviembre. Se trata de La tormenta del siglo (Storm of the century), una miniserie de tres capítulos que se lanzó en 1999 y es la adaptación a una de sus novelas.

Pese a que no está disponible en ninguna plataforma de streaming para Latinoamérica y Europa, sí se puede ver en el servicio Hulu para Estados Unidos y cuenta la historia de los habitantes de la isla de Little Tall, quienes han sido testigos de las violentas tormentas que azotan Maine, pero esta es distinta. “No solo trae consigo vientos huracanados y copiosas nevadas, sino también algo mucho peor. Algo que ni siquiera los isleños han visto jamás”, dice el resumen.