La Casa de los Famosos 2: la revelación de Niurka Marcos sobre su pasado que incomodó a Osvaldo Ríos

Telemundo se ha inclinado por la nostalgia con una nueva edición de La Casa de los Famosos, reality show que ya acapara las pantallas y está inspirado en el éxito rotundo de Big Brother, un clásico del formato que se convirtió en un parteaguas de la televisión de habla hispana.

La segunda temporada se estrenó este martes 10 de mayo y las polémicas no se han hecho esperar. La producción mantuvo muy bien guardado el secreto de los integrantes que se sumarían a esta edición, pero una vez que se estrenó se conoció la identidad de los 17 personajes: Natalia Alcocer, Toni Costa, Luis “Potro” Caballero, Mayeli Alonso, Eduardo Rodríguez, Nacho Casano, Julia Gama, Brenda Zambrano, Ivonne Montero, Daniela Navarro, Laura Bozzo, Juan Vidal, Rafael Nieves, Niurka Marcos, Osvaldo Ríos, Salvador Zerboni y Lewis Mendoza.

Exintegrantes de Acapulco Shore, actores de novelas y personalidades tan ácidas como la de Niurka y Laura Bozzo competirán por llegar a la última semana de competencia. El ganador saldrá de la casa con 200.000 dólares. Así como lo consiguió Alicia Machado en la primera temporada después de 84 días de encierro, en una final disputada con Manelik y Kelvin Rentería, y que ganó gracias a la preferencia del público.

Ellos son los 17 integrantes de La Casa de los Famosos 2, una producción de Telemundo que inició en mayo del 2022. Telemundo - Telemundo

Con apenas unas horas en La Casa de los Famosos, Niurka ha comenzado a dar de qué hablar. Durante la cena, que sirvió para la presentación de cada uno, reveló: “Yo me lo comí a él hace unos cuantos años”, mientras señalaba al actor Osvaldo Ríos. Sus compañeros celebraron el comentario con gritos y aplausos, y Ríos alzó una copa de champagne para decir con una sonrisa nerviosa “¡Salud por eso!”.

Ante la revelación, el “Potro” cuestionó a Niurka: “¿Y qué tal, bien?, a lo que ella respondió: “Sí, es tremendo camón, eso fue hace unas arruguitas menos”. Osvaldo Ríos, visiblemente incómodo, apuntó que él, después de ese encuentro, buscó ser su amigo, “¿te acuerdas que fuimos a comer?”.

Niurka revela en La Casa de los Famosos detalles sobre su relación con Osvaldo Ríos

La bailarina continuó con las revelaciones entre las risas de los demás en la mesa y dijo que él le pidió discreción: “En aquella época, como él era muy galán de telenovelas, me dijo: ‘Mami, que nadie se entere’”.

Pero esta no es la primera polémica que despierta Niurka en esa casa porque el primer encuentro con Laura Bozzo, con quien ha tenido disputas en el pasado, en La Casa de los Famosos 2 generó la curiosidad de los televidentes. Sin embargo, por el momento no pasó a más y ambas se saludaron con cordialidad. “No te ibas a librar tan fácil de mí”, le dijo Niurka a Laura, quien había tratado de evitar el saludo.

Cómo ver online La Casa de los Famosos 2

El reality show es una producción de Telemundo que estrenó en mayo de 2022 y en Estados Unidos se puede ver de lunes a viernes a las 19:00 horas en vivo, a través de su sitio y de su aplicación, en donde también están disponibles las repeticiones; mientras que para Latinoamérica es accesible desde YouTube en transmisión las 24 horas.