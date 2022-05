El documental de Netflix que es un éxito y relata una oscura historia de abuso sexual

Donald Cline es un hombre que se aprovechó de su profesión como especialista en fertilidad para plantar su propio esperma e inseminar a decenas de mujeres en Indiana, Estados Unidos, y ahora tiene un documental dedicado a explicar el engaño que mantuvo durante décadas. Se trata de Our Father, un largometraje de una hora con 37 minutos que Netflix estrenó para todos los amantes de las historias de crímenes basados en la realidad.

Este suceso marcó un antes y un después en la historia de los delitos en materia médica, pues a pesar de lo que hizo Clime, solo recibió un año de prisión. La película-documental va más allá del objetivo de entretener a la audiencia, busca exponer el atroz abuso de poder que algunos médicos han utilizado para conseguir lo que quieren y encuentra en la figura de Cline el vivo ejemplo.

Tráiler de la película Our Father de Netflix

Sinopsis de Our Father de Netflix

El doctor Cline era un especialista muy respetado en Indiana, pero escondía un secreto muy oscuro que luchaba con salir a la luz. Fue en 2014 cuando una mujer llamada Jacoba Ballard se realizó una prueba de ADN en la que se reveló que el doctor era su padre. En ese momento, se encendieron las alarmas y gracias a ella todas las mujeres que habían sido pacientes en su clínica se dieron cuenta de que fueron víctimas del mismo engaño.

El doctor Cline abusó de la confianza de todas sus pacientes al inseminarles su propio esperma Shutterstock

En la vida real

Entre la década de 1970 y 1980, Cline inseminó con su propio esperma al menos a 50 mujeres, a quienes engañaba diciéndoles que los donantes para su tratamiento provenían de residentes de laboratorios médicos. Ahora, más de 90 personas afirman ser sus hijos. Jacoba Ballard no se cansó, buscó a sus medios hermanos en redes sociales, apenas descubrió lo que había pasado. Su labor y también deseo de conocer la verdad llevaron a juicio al médico en 2016.

Cline se declaró culpable ante la justicia y le quitaron su licencia como doctor, pero esto no tuvo gran impacto en su vida, ya que él se había retirado de la medicina desde 2009. Las autoridades también le dictaron un año de prisión y los fiscales de Indiana aseguraron que no pudieron condenarlo por más tiempo porque en ese estado no hay una ley que castigue los delitos en materia de fertilidad, un vacío legal que desprotegió a las víctimas.

El doctor Cline abusó de su poder como médico de fertilidad y ahora tiene 61 hijos Netflix

Hubo un rayo de esperanza, pues a pesar de que no le dieron una gran condena como querían, su caso se volvió tan mediático que se logró promover una iniciativa de ley con la que se busca castigar a los médicos que engañen a los pacientes de las clínicas dedicadas a procedimientos de fertilidad, con lo que la búsqueda de Jacoba sentó un precedente.

¿Dónde está actualmente el Dr. Cline?

Se dice que el médico sigue en libertad y vive en Indiana desde 2019. Algunas de las pacientes a las que engañó confirmaron esta información y señalaron incluso cuál es la casa donde reside desde aquella época. La historia de Cline sigue vigente gracias a este drama de Netflix que ya está dando de qué hablar en Estados Unidos.