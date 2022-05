La condición de más de 11.000 dólares que Tom Cruise puso para Top Gun: Maverick

Tom Cruise es un aventurero y no solo en la ficción, pues no es un secreto que le gusta exponerse en la mayoría de las producciones, sobre todo en las escenas de acción con las que se ha creado una reputación de temerario al no usar dobles. Ahora arrasa con Top Gun: Maverick, que los espectadores reciben de una forma fenomenal tras 36 años de que se estrenó la primera parte dirigida por Tony Scott.

En esta nueva adaptación, las taquillas lo sitúan como uno de los mejores estrenos de la carrera de Cruise: entre el viernes y domingo fue tanta la expectación, que recaudó 124 millones de dólares, que subirán incluso más en Estados Unidos, después del feriado por el Memorial Day. Con toda esta reputación, no parece tan descabellado que las producciones estén dispuestas a cumplirle los más exclusivos pedidos al actor.

No hay nada que logre persuadir a Tom Cruise y precisamente eso dijo en Cannes, donde estuvo hace unos días presentando esta misma exitosa película. Aunque ya tiene una larga trayectoria, todavía sorprende su audacia.

Tom Cruise interpreta al capitán Pete "Maverick" Mitchell en una escena de "Top Gun: Maverick". (Paramount Pictures vía AP)

“Nadie le preguntaba a Gene Kelly la razón por la que bailaba y cantaba con él. Me gusta hacer las cosas por mí mismo. Pensar en lo imposible me motiva y creo que es mejor así, aunque fracases, sales con algo aprendido”, explicó la reconocida celebridad en una conferencia.

Sobre sus motivaciones, para Cruise hay una obsesión que no puede soltar en su mente y que es recurrente en cada uno de sus filmes: la de hacer que la experiencia para el espectador sea lo más cercana a la realidad.

“Siempre creí que había algo que podía hacer para impulsar al cine como arte: ¿cómo puedo sumergir al público en una película con este grado de acción, cómo puedo entretenerlos, qué puedo hacer?”, decía.

Un pedido exclusivo y de muy alto costo de Tom Cruise

Top Gun : Maverick

Como un irreverente y fiel a su estilo, Cruise quería perfección en esta última cinta, así que para poder lograr ese realismo, tenía una petición muy especial: Contar con aviones FA-18 Super-Hornet para no dejar ningún detalle al azar. La producción debe suspirar aliviada al ver el efecto en la audiencia y en la taquilla, pues este pedido no es nada barato. De acuerdo con Bloomberg, la renta de cada uno de los cazas le costó a la productora 11.374 dólares.

Cruise y el resto del elenco tuvieron que volar varias veces para rodar las escenas de la película, aunque hay una norma del Pentágono que prohíbe que el personal que no es militar controle un activo del Departamento de Defensa que no sea un arma pequeña. Los actores que volaron tuvieron que completar el entrenamiento, incluso ahora saben cómo eyectarse del avión o cómo sobrevivir en el mar, dos experiencias al límite que superan la ficción.

¿De qué trata Top Gun: Maverick?

Tom Cruise en el trailer de Top Gun: Maverick: Fuente UIP

Esta entrega se trata de la secuela del clásico Top Gun de 1986, una historia que llevó a Cruise al punto más alto de su carrera. Ahora vuelve en el rol de Pete Maverick Mitchell, el piloto de la fuerza militar de los Estados Unidos, en una película dirigida por Joseph Kosinski.

En esta continuación, el protagonista se convirtió en un piloto de pruebas de la marina, un trabajo que consideró ideal luego de lo que ocurrió la primera vez. El cambio es inminente, pues ahora el rol de los aviadores fue sustituido por un dron muy moderno. No obstante, el gran Maverick demostrará que hay habilidades que ninguna máquina puede reemplazar. El elenco principal está conformado por Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm y Ed Harris.