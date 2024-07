La conmovedora historia de la mexicana que fue elegida para llevar la antorcha olímpica en los juegos de París 2024

Escuchar

Desde el 8 de mayo hasta el 26 de julio, fecha en que comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024, la antorcha olímpica pasea de mano a mano a través de diferentes sitios de Francia. Los encargados de transportarla y mantener el fuego encendido son diversas personalidades destacadas de la cultura y del deporte. Entre ellas, se encuentra la deportista amateur mexicana Delia Santibáñez, que fue convocada por Coca Cola, como parte de una iniciativa que reúne a personas con inspiradoras historias de vida.

La mexicana, Delia Santibañez, fue elegida para llevar la antorcha olímpica durante el relevo que se hace por todo Francia User - https://www.facebook.com/delicourage

La mexicana que perdió una pierna y encontró refugio en el deporte

Hace 15 años, Delia Santibáñez llegó a París en búsqueda de una mejor vida. Cinco años antes, había sufrido un grave accidente por el cual tuvieron que amputarle gran parte de la pierna derecha. Lejos de resignarse, comenzó un proceso de rehabilitación para poder utilizar una prótesis. No se limitó a retomar su vida habitual, sino que se lanzó al deporte amateur.

“Me escondía. Me compré unas botas negras y mi mamá me hizo una tipo prótesis para cuando íbamos a los centros comerciales. Yo iba en silla de ruedas y no quería que la gente se me quedara viendo. La gente se te queda viendo cuando no tienes un miembro”, recordó en diálogo con la Agencia Reforma.

Sus primeros años en Francia no fueron fáciles. A pesar de que contaba con una licenciatura en hotelería, tuvo que volver a tomar clases para revalidar el título. Mientras tanto, su primer trabajo en el país europeo fue como niñera. Poco después se casó y tuvo una hija.

Convertirse en madre representó un cambio drástico en su vida. “Me escondí mucho tiempo, me escondí años, siempre escondí mi prótesis, siempre me ponía pantalones hasta que nació Andrea. Ahí dije: ‘¡Ya basta!’”, explicó. Ese impulso la llevó a crear una página de Facebook en donde comparte sus experiencias con la comunidad.

Como deportista amateur, su mayor inspiración fue la atleta paralímpica mexicana, Perla Bustamante, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008. Ambas se conocieron cuando Santibañez visitaba un consultorio ortopédico luego de la amputación. “Ella también perdió una pierna y estaba ahí. Me dio muchos ánimos, porque yo pensaba que feo era eso y ella me decía: ‘Vas a volver a caminar bien, vas a estar muy bien’”, recordó.

El relevo de la antorcha olímpica: un sueño cumplido para Delia Santibáñez

La empresa Coca Cola está asociada a los Juegos Olímpicos desde 1928, lo que la convierte en el patrocinador más antiguo. A partir de Barcelona 1992, la compañía de bebidas se sumó al evento conocido como Relevo de la Antorcha Olímpica, en el cual miles de personas pasean con la llama por diferentes lugares del país anfitrión.

Para París 2024, Coca Cola hizo una convocatoria y 146 personas fueron elegidas para participar del relevo. Una de ellas fue Santibañez. “Llevar la antorcha es una experiencia única, quién sabe si la vuelva a hacer en este tiempo, me causa mucha felicidad. Cuando estoy triste recuerdo que voy a llevar la antorcha olímpica y platicarlo me pone muy feliz”, comentó en mayo la deportista mexicana.

El pasado 8 de julio fue su turno en el relevo. “Yo llevé la magia de la antorcha. Yo entro en esta historia”, escribió en una publicación de Facebook. “Una de las mejores experiencias de mi vida, asombrada de todo lo que viví. Pasó tan rápido, solo ocho minutos. La alegría, emoción, orgullo, felicidad, satisfacción, amor y esperanza de que viviendo este tipo de experiencias podemos hacer siempre más”, concluyó.

