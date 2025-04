Es venezolana, le envió 30 dólares desde EE.UU. a su mamá y desató una impensada polémica: “No tengo una máquina de dinero”

Malina, una migrante que vive en Estados Unidos, compartió un video en el que contó que le envió 30 a dólares a su madre en Venezuela para ayudarla con las compras. Lo que parecía una simple anécdota familiar, generó un fuerte debate en redes sociales sobre si la cifra que había aportado era correcta o si era demasiado baja. Tras recibir muchas críticas y hasta discutir al respecto con su pareja, la joven se disculpó. “No gano tanto”, aseguró.

Envío de dinero a Venezuela: la historia que desató la polémica en redes sociales

En un video que grabó en su auto y compartió en su cuenta de Tiktok @soy_malina, relató que su madre, que se encuentra en Venezuela junto a su padre, sus cuatro hermanos y sobrinos, le pidió algo de dinero. “Ella me dice que le colabore con algo para el mercado, con algunos dólares”, explicó.

Migrante le envío 30 dólares a su mamá y se desató una polémica

Para ayudarla, decidió enviarle US$30. De inmediato, recibió un mensaje de una de sus hermanas. “Me escribe: ‘¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Necesitas pedir un préstamo?‘”, relató.

Desconcertada por el mensaje, Malina preguntó cuál era el problema. “Me dijo: ‘Porque lo que le mandaste a mami fueron US$30 y eso es muy poquito, ¿por qué no le pudiste enviar más como US$200 o US$300?‘”, contó.

Frente a esa reacción, ella respondió con frustración. “No tengo una máquina para reproducir el dinero. ¿De verdad piensan que uno está pobre por enviar US$30?”, se preguntó molesta.

La presión de la familia en Venezuela y los conflictos con su pareja en EE.UU.

El conflicto no quedó solo entre la joven y su familia en Venezuela. El video que publicó le generó inconvenientes en su propia casa, en Estados Unidos. En ese sentido, Malina reveló en un segundo clip que también tuvo un cruce con su esposo por el envío de dinero a su madre. “Me metí en un problema al subir el video de los US$30 con mi pareja”, afirmó.

“Me imagino que tu mamá desconoce la situación que hay aquí en la casa. Yo todavía no he terminado de reunir para pagar algunas cosas y tú estás enviando plata para allá”, le dijo. Por su parte, ella le respondió que quería “darle algo para aliviar la cosa allá en Venezuela”.

El problema que tuvo con su marido por el envío a Venezuela

Además, según remarcó, su esposo suele enviar ayuda a su familia. “Él también tiene su mamá en Venezuela y yo no me meto cuando él le da. Eso no debería ser una discusión”, consideró.

Las críticas en redes y la defensa de la migrante: “No ganto tanto”

El relato de Malina generó revuelo en las redes sociales, donde le llovieron críticas de otros usuarios que la acusaban de no haber enviado ayuda suficiente a su familia, debido a la crisis económica y social que atraviesa a Venezuela.

“Ya me disculpé como cuatro veces por haberle enviado US$30 a Venezuela y bueno, ya me queda claro que US$30 en Venezuela no es nada”, expresó ante la oleada de cuestionamientos que recibió.

La joven explicó que, al haber emigrado hace cuatro años a Estados Unidos, no está al tanto de cuánto dinero se necesita para vivir allí. “No sé cuál es la cantidad correcta que yo debo enviar mensualmente para allá. Unos dicen US$200 semanales y la verdad es que yo no gano tanto”, señaló.

El problema que tuvo con su marido por el envío a Venezuela

Además, comentó que acaba de tener un bebé y que, por esa razón, no tiene tantos ingresos. “De verdad que no estoy trabajando tanto porque me dedico mucho a él”, indicó. Asimismo, destacó que su situación económica en EE.UU. no es holgada, ya que “todos los días hay que reparar algo, todos los días hay una necesidad”.