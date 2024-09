La curiosa historia de cuatro hermanas en Carolina del Sur que comparten el cumpleaños, pero no son cuatrillizas

La familia Lammert, de Carolina del Sur, tiene una historia muy curiosa y es que, tienen cuatro hijas que nacieron el 25 de agosto, pero no son cuatrillizas, ni trillizas, ni mellizas. Cada hija nació exactamente el mismo día con tres años de diferencia: Sophia de nueve años, Giuliana de seis, Mia de tres y Valentina, la más pequeña, tiene tan solo un par de semanas de vida.

“Todavía estoy sorprendida”, le dijo Kristin Lammert, madre de las cuatro pequeñas, a Today. Y es que, su última hija, Valentina, debía nacer el 25 de septiembre, pero su nacimiento se adelantó un mes y compartirá su cumpleaños con sus otras tres hermanas.

A pesar de que sus padres se sorprendieron, Sophia, su hija mayor, ya se esperaba que esto iba a suceder. En un video que grabó su madre, la mayor de cuatro hermanas, no se sorprendió al enterarse de que su hermanita menor iba a nacer el mismo día del cumpleaños de las niñas Lammert. “Deseo una hermanita saludable y bendecida el 25 de agosto o el 25 de septiembre”, dijo la niña en la grabación.

Las hermanas Lammert cumplen años el 25 de agosto y nacieron con 3 años de diferencia

Ninguno de los cuatro nacimientos de las hermanas Lammert se dio por la programación de una cesarea o una inducción, todos fueron por vía natural. Esto hace que este caso sea aún más llamativo debido a que las posibilidades de que esto se pueda dar sin la asistencia de los médicos es casi imposible.

La doctora Christine Greves, obstetra y ginecóloga de Orlando Health Winni Palmer Hospital for Women and Babies, dijo que la probabilidad de que una misma pareja tenga cuatro hijos que hayan nacido el mismo día, sin ser cuatrillizos, es “extremadamente rara”. Además, contó que existe otra familia que posee el récord Guinness, ya que tienen cinco hijos nacidos en el mismo día. Así que, por el momento, la familia Lammert no tendrá esta distinción.

Kristin, la madre de las niñas, fue diagnosticada con preeclampsia leve a las 35 semanas de su último embarazo. En su último día de trabajo, antes de empezar su licencia por maternidad, se dio cuenta de que tenía la visión borrosa: “Todo estuvo bien toda la mañana, hasta que de repente ya no”.

Kristin Lammert en el hospital a la espera de que nazca su hija menor, Valentina

El 23 de agosto tuvo que trabajar unas horas extras, ya que debía terminar capacitar a su reemplazo para que pudiera desarrollar sus tareas de manera óptima mientras ella no esté. Entonces Kristin decidió llamar a su jefe, que también resulta ser su tío, y este le dijo: “Como tu tío, tienes que ir a cuidarte. Y como tu jefe, aprecio tu integridad, pero tienes que irte”.

Kristin recuerda que incluso cuando tuvo que irse del trabajo no quería que su hija naciera ese mismo día, ya que no se encontraba preparada mentalmente para afrontar el desafío como en los otros partos de sus hijas. Nick Lammert, su marido, intento persuadirla para que prepare un bolso para el hospital, pero ella se negó porque pensaba que la iban a enviar a su casa.

“Realmente no pensé que esto estuviera sucediendo”, dijo. Para cuando llegaron al hospital, esa preeclampsia que había sido diagnosticada como leve paso a ser un cuadro más grave, por lo que la pareja se imaginó que iba a nacer al día siguiente, es decir, el 24 de agosto. Finalmente, Valentina nació el 25 de agosto, al igual que sus otras tres hermanas, a las 8:11 AM y con un peso de 2,5 kilogramos.

Valentina, a pesar de haber nacido con un mes de anticipación, nació sana y fue dada de alta al día siguiente del parto

La recién nacida no necesito ir a la unidad de cuidados intensivos neonatales, hecho que sorprendió a todas las enfermeras por como se dio el parto. Al día siguiente, el doctor le otorgó el alta a Valentina, mientras que Kristin recibió el alta dos días después. “No diría que lo sabía, porque definitivamente no hubo ningún tipo de planificación previa. Pero decidí hacer una gran fiesta para mis niñas el fin de semana anterior, por si acaso”, reveló.

Sophia, Giuliana y Mia pasaron su cumpleaños juntos a sus abuelos, los padres de Kristin, quienes posteriormente llevaron a las niñas al hospital para conocer a su nueva hermana. Y como una coronación de este día, también organizaron una fiesta de pizza improvisada, por lo que las pequeñas hermanas tuvieron dos festejos de cumpleaños.

“Fue un momento muy emotivo, porque me sentí muy mal por no poder estar allí. Pero obviamente había otros planes en marcha desde arriba”, comentó. “No creo que haya nadie más sorprendido que nosotras. Básicamente, tenemos cinco semanas extra juntas como familia”, cerró.

LA NACION