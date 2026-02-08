La leyenda de Patriots y la fiesta de Bad Bunny en un Super Bowl para la historia

Gran espectáculo del deporte anual, el Super Bowl vivirá este domingo el intento de los New England Patriots de recuperar el trono de la NFL y un show histórico de la superestrella puertorriqueña Bad Bunny envuelto también en polémica

Más de 120 millones de estadounidenses volverán a seguir en sus pantallas la final de la liga de football americano (NFL) en un fenómeno que, este año más que nunca, adquiere trascendencia cultural y política

En la competencia deportiva, los Patriots chocarán contra los Seattle Seahawks en Santa Clara, California, a partir de las 15H30 locales (23H30 GMT), en busca de su séptimo título de Super Bowl y primero desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady

Con este trofeo, los Patriotas romperían su actual empate con los Pittsburgh Steelers y se consagrarían como la franquicia más ganadora de la competición

Según las casas de apuestas, que este año se estima que moverán unos US$1.760 millones, los favoritos al triunfo son los Seahawks, dueños de la defensa más feroz de la liga

Seattle, de la mano del subestimado quarterback Sam Darnold, no estaba en este escenario desde que en 2014 salió vencedor de su primer trofeo Vince Lombardi y un año después perdedor de un duelo con los Patriots que se les escapó de las manos en los últimos segundos

- Un sucesor para Brady -

A ninguna de estas dos finalistas, que llevaban varios años fuera de playoffs, se les esperaba este domingo en el Levi's Stadium (75.000 espectadores) pero se ganaron su lugar con creces durante una imprevisible temporada que vio la pronta eliminación de los favoritos, Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles

La gran noticia fue la resurrección de los Patriots que, hasta la llegada al banco esta campaña de Mike Vrabel, no habían dado señales de vida desde la marcha de Brady en 2020

Vrabel, miembro de la dinastía de New England que cosechó seis trofeos entre 2002 y 2019, tiene como gran aliado en el campo a Drake Maye, un talentoso mariscal de campo que el domingo puede ser el más joven en coronarse campeón a sus 23 años

- "Tensión política" -

Más allá del emparrillado, todas las miradas estarán puestas en la actuación del medio tiempo de Bad Bunny, bajo una expectación disparada tras su éxito en los premios Grammy y su contundente protesta contra el gobierno de Donald Trump

El puertorriqueño, que será el primero en protagonizar el show en español, condenó con dureza la ofensiva antimigratoria del republicano, que ha sembrado el temor en una buena parte de la comunidad latina en Estados Unidos

La magnitud y agresividad de estas redadas generó indignación incluso en una parte de la base de apoyo de Trump, especialmente tras la muerte a tiros de dos estadounidenses por agentes de migración en Mineápolis

Las expectativas están en todo lo alto para comprobar si Bad Bunny repite su protesta el domingo en el mayor escaparate global

- "El mundo va a estar feliz" -

Trump, por su parte, se negó a acudir esta vez al Super Bowl y tenía previsto seguirlo desde su residencia de Mar-a-Lago, Florida

El mandatario, al igual que muchos de sus partidarios, arremetió contra las invitaciones a Bad Bunny y Green Day, que actuarán antes y son también feroces críticos del republicano, afirmando que el cartel es "terrible" y "sembrará odio"

Sin dar ninguna pista de sus intenciones, ni de sus posibles invitados, Bad Bunny se limitó a prometer esta semana que el recital será "una enorme fiesta" y "el mundo va a estar feliz"

La presencia del reguetonero, el artista más reproducido en Spotify, ha atraído aún más la atención global sobre la cita cumbre del deporte norteamericano, una máquina comercial sin igual que este año puede superar sus propios récords

El costo de algunos de los codiciados anuncios televisivos, de 30 segundos, escalará hasta los US$10 millones y, según el gobierno de California, la economía local también se beneficiará con la llegada de unos 90.000 visitantes y un impacto de unos US$500 millones