La maestra lo cambió de banco porque hablaba mucho con su compañero, pero su desafiante respuesta se viralizó

La escena es frecuente en muchos colegios: un salón de clases lleno de niños inquietos, donde una maestra usa toda su paciencia para poder mantener el orden y atraer la atención de los alumnos. Entre las técnicas para controlar al grupo, está separar a los que se distraen con facilidad. Con esto en mira, una docente española ejecutó su plan, pero nunca imaginó la respuesta que obtendría.

Iker, de nueve años, se volvió toda una celebridad de las redes sociales y probablemente ni siquiera lo sabe. Este pequeño fue el protagonista de un curioso momento en el aula cuando la profesora, identificada como Ana, decidió cambiarlo de lugar para que no conversara con sus amigos.

No hay muchos detalles de lo que generó esta decisión en el salón de clases, ni lo que pasó inmediatamente después de la orden. Al parecer, Iker no se quedó con las ganas de tener una réplica por la medida disciplinaria y respondió por escrito a su maestra. “Querida profe, yo hablo con todos. Cambiarme de sitio no funcionará”, se leía en la nota escrita a mano y acompañada del dibujo de una figura de una persona que guiñaba el ojo. El autor incluso dejó su sello estampado en su firma.

La curiosa respuesta de un niño a la táctica de su maestra se convierte en tema de conversación Taylor Flowe / Unsplash

Al leer el curioso mensaje, la docente utilizó su cuenta de Twitter @Ana__Ann para compartir con el mundo su experiencia, que acompañó con emojis de risa y sorpresa. “El mejor #MartesDeTuitAMano que he visto últimamente”, escribió en su publicación.

“Tiene mucho potencial”

En pocas horas, el twit de la profesora tomó fuerza y se volvió tema de conversación entre los usuarios. A menos de una semana de haberse publicado, acumula más de 2700 retwits, 17,644 likes y lo vieron más de 1,2 millones de personas.

Entre las reacciones, la mayoría aplaudió la espontaneidad del chico, en tanto que otros se enfocaron en la calidad de la caligrafía. “Este llegará a presidente”, dijo un usuario. “Resolutivo, asertivo y supersimpático”, comentó otro. “En el fondo, es un acto de honestidad maravilloso. Es sincero. Es bonito”, escribió alguien más.

Ante el análisis de la audiencia, la maestra Ana complementó las opiniones y reiteró que identificaba en su alumno una gran inteligencia y “mucho potencial”. “No deja de ser un niño, inocencia, espontaneidad y sinceridad en estado puro”, agregó en otro mensaje.

El meme que circuló en México

Esta imagen circula desde 2021 en distintos perfiles de redes sociales ADR Networks / KroOm PokaVida / Facebook

Aunque no parece tener una relación directa con el caso de Iker, existe un meme que tiene como base una idea muy similar. La imagen circula en foros de Internet y páginas de Facebook al menos desde finales de 2021.

Al parecer, fueron los usuarios de México los que la crearon. Una de las primeras publicaciones fue compartida por la página de Facebook de la estación de radio por internet ADR Networks. Luego, la postal volvió a causar revuelo a partir de mayo de 2022, tras ser compartida en Twitter por una cuenta de posteos virales española @kereunpesado. Desde entonces, múltiples perfiles se han encargado de replicarla una y otra vez.

