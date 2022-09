La moneda de un centavo que puede valer 100.000 dólares: estas son sus características

Las monedas y billetes antiguos o escasos se volvieron de los objetos más codiciados entre los coleccionistas y expertos en numismática, ya que algunas piezas poseen características particulares por las cuales hay personas dispuestas a pagar grandes sumas de dinero. Este es el caso de una moneda con denominación de un centavo que tiene grabada la cara del expresidente de Estados Unidos Abraham Lincoln y quien la tenga podría percibir hasta 100.000 dólares por ella.

Según información de un experto en la rama, retomada por el diario The Sun, se trata de un centavo que data de 1969 que tiene ciertas marcas que los coleccionistas aprecian. Por ejemplo, una letra “s” debajo del año en que salió a circulación, la cual representa la ubicación de la Casa de la Moneda (The Mint) de San Francisco: “Tienes que buscar esto porque puede valer más de 100.000″, dijo el tiktoker The Coin Guy en sus redes sociales, un experto que se dedica a compartir información sobre su trabajo y el precio de estos artículos.

Las piezas deben pertenecer a una serie en específico o poseer ciertas características de fabricación. Esto es lo que se tiene que buscar en el de Abraham Lincoln además de la letra “S”: que la fecha grabada sea 1969, la leyenda “In God We Trust” en la parte superior y que la palabra “Liberty” esté a un lado de la cabeza del expresidente.

La letra "S" debe aparecer justo debajo del año para que la moneda pueda valer 100.000 dólares @the_coin_guy/TikTok

Recientemente se vendió un ejemplar igual por 126.500 dólares en una página de subastas. La moneda recibió la clasificación de MS64, según el portal.

¿Qué hace especial a esta moneda de un centavo?

Hay que estar atentos para encontrar la parte más importante en el grabado, el aspecto que hace valer tanto a esta moneda. Cada uno de los detalles mencionados se deben analizar con detenimiento para ver si alguno de ellos tiene una duplicación en sus letras. Es decir, que cada frase tenga un doble grabado que lo haga ver como a mayor profundidad. Esto es bastante difícil de encontrar en una moneda, según el coleccionista.

Algo a tener en cuenta a la hora de verificar es que hay dos diferentes tipos de duplicación: la que se hace a máquina y la “doble verdadera”, como la denominó The Coin Guy: “Podrá notar la diferencia principalmente debido a cuán fuerte es esta duplicación. Ahora, con la moneda a máquina se verá muy parecida y no tendrá esas características muy definidas; parecería más como si las partes duplicadas estuvieran más hundidas en la moneda”, explicó.

Así se debe ver el doble grabado de esta moneda @the_coin_guy/TikTok

Otras monedas que pueden valen miles de dólares

Además del centavo antiguo, hay otras monedas con la misma característica con las que se puede obtener una fortuna de su venta. La más codiciada en su tipo es la de denominación de un centavo que salió a circulación en 1955. Según el sitio USA Coin Book, cuesta 1318 dólares y podría alcanzar los 17.000 si fuera de categoría MS63. Estas son algunas otras y sus posibles precios: