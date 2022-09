Quién es Trevor Noah, comediante y supuesto novio de Dua Lipa

El comediante Trevor Noah y Dua Lipa fueron captados por los fotógrafos en lo que pareciera haber sido toda una velada romántica en Nueva York. Si bien todavía no hay una confirmación oficial de la relación, las nuevas imágenes se suman a un largo historial de rumores de romance entre ambos.

Trevor, de 38 años, es un comediante, actor y guionista originario de Johannesburgo, Sudáfrica, que se ganó un lugar en la televisión de su país por su talento para la actuación pero sobre todo para hacer corrosivos monólogos. De ahí emigró a Estados Unidos en 2011, luego de que su nombre comenzó a sonar por diferentes regiones.

Trevor Noah es un comediante sudafricano que se volvió famoso en Estados Unidos @trevornoah/Instagram

En 2015 se convirtió en el primer comediante afroamericano a cargo de The Daily Show, el icónico late night show de Comedy Central. Sus monólogos y parodias contra el gobierno de Donald Trump se convirtieron en todo un clásico dentro del programa. Curiosamente, hace dos días la señal confirmó que Trevor ya no ocupará más ese sillón, aunque todavía no se sabe quién será su reemplazo.

Su estilo de comedia es ciertamente muy político y social, tocando temas como el racismo y también el apartheid de su país. En 2016 editó su propia autobiografía titulada Born a Crime, en la que habló de su difícil crianza e Sudáfrica, ya había de una relación que en ese momento era ilegal: “Mi madre era negra y mi padre, blanco”, relató en el libro.

Su personalidad y talento para divertir con temas complejos lo han llevado a conducir algunas premiaciones y a ganar, además, premios como el Emmy y el Peabody.

Trevor esconde además otras habilidades menos públicas, pero que también se relacionan con la comunicación y el lenguaje. Aparte de ser un experto en la comedia, sabe hablar distintos idiomas, entre ellos : afrikaans, zulú, xhosa, tswana, tsonga y alemán.

Trevor Noah es famoso por sus monólogos políticos, durante 7años condujo el célebre ciclo Daily Show, por Comedy Central @trevornoah/Instagram

El encuentro entre Dua Lipa y Trevor Noah que reavivó los rumores de romance

Los dos famosos fueron captados en una supuesta cita romántica en el restaurante de comida jamaiquina Miss Lily’s. De acuerdo con información de Daily Mail, la pareja quiso pasar una velada alejada de los reflectores:

“Estaban sentados en silencio lejos de todos los demás en el restaurante. Estaba claro que estaban enamorados y se sentaron juntos durante toda la comida. Salieron juntos y caminaron, deteniéndose para largos abrazos y en el segundo abrazo, también se besaron”, dijo una fuente a dicho medio.

Dua Lipa y Trevor Noah fueron captados en Nueva York y los usuarios de redes sociales de inmediato difundieron la información Twitter

Lo que más llamó la atención tanto de los paparazzi como de los usuarios de redes sociales, fue que Dua y Trevor se despidieron con un beso en la mejilla y un abrazo bastante caluroso. No hay nada confirmado y por el momento solo se trata de especulaciones, pero se cree que su primer contacto fue en los Premios Grammy 2022, en abril de este año.