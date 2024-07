La NASA detecta inesperadas estructuras en forma de C y X en la atmósfera superior de la Tierra

Escuchar

En un avance para la ciencia espacial, la NASA ha revelado el descubrimiento de formas inusuales en la atmósfera superior de la Tierra, detectadas por su satélite GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk). Este hallazgo ha capturado la atención de la comunidad científica debido a las implicaciones que podría tener para la comprensión del clima espacial y su impacto en la tecnología terrestre.

El satélite GOLD, lanzado en enero de 2018, está diseñado para estudiar la ionosfera y la termosfera, capas de la atmósfera que son cruciales para la propagación de señales de radio y la operación de satélites. Equipado con un espectrógrafo de imágenes ultravioleta, GOLD observa estas regiones atmosféricas desde una órbita geostacionaria, lo que le permite monitorear cambios a gran escala en tiempo real.

Las observaciones de la misión GOLD de la NASA muestran partículas cargadas en la ionosfera formando una X (NASA)

Qué son las extrañas estructuras en forma de X

Durante sus observaciones, GOLD ha detectado estructuras en forma de “C” y “X” en la atmósfera superior. Estas formas aparecen como patrones de brillo y oscuridad en las imágenes ultravioleta y son visibles en la ionosfera, aproximadamente a 90 kilómetros sobre la superficie terrestre. La naturaleza precisa de estas formas y sus causas aún no se comprenden completamente, pero su aparición es un fenómeno inesperado que desafía las teorías actuales sobre el comportamiento de la ionosfera.

El descubrimiento de estas estructuras tiene varias implicaciones importantes. Primero, sugiere que hay procesos en la atmósfera superior que no han sido identificados previamente o no se entienden completamente. Estas formas podrían estar relacionadas con la dinámica de los vientos ionosféricos, fluctuaciones en el campo magnético terrestre o la interacción de la atmósfera con la radiación solar.

Además, entender estas estructuras es vital para mejorar las predicciones del clima espacial. Las condiciones en la ionosfera pueden afectar significativamente las comunicaciones por radio y la navegación por satélite. Por ejemplo, las perturbaciones ionosféricas pueden causar errores en las señales GPS, afectando tanto a la aviación como a los servicios de emergencia. Si los científicos pueden descifrar las causas de estas formas “C” y “X”, podrían mejorar las predicciones sobre cómo la actividad solar y geomagnética impacta la tecnología terrestre, informa Live Science.

La termosfera es una de las capas de la atmósfera que son cruciales para la propagación de señales de radio y la operación de satélites (Archivo POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/SOFIA/L. PROUDFIT)

En este contexto, el satélite GOLD proporciona una perspectiva única para estudiar estos fenómenos. Su capacidad para observar la ionosfera de manera continua y en una amplia escala geográfica es crucial para detectar y analizar las formas “C” y “X”. A diferencia de otros satélites que solo pueden capturar instantáneas de la ionosfera, GOLD puede monitorear los cambios en estas estructuras en tiempo real, proporcionando datos valiosos para los científicos.

Impacto en la comunidad científica

La NASA y los científicos que colaboran con el proyecto GOLD están analizando actualmente los datos recopilados para comprender mejor las condiciones bajo las cuales aparecen estas formas. Se están llevando a cabo estudios para correlacionar las observaciones de GOLD con otros datos de satélites y estaciones terrestres. Esto incluye examinar cómo las variaciones en la actividad solar, las tormentas geomagnéticas y otros factores pueden influir en la formación de estas estructuras.

Además, los investigadores están utilizando modelos informáticos avanzados para simular las condiciones en la ionosfera y reproducir las formas “C” y “X” observadas. Estos modelos ayudarán a identificar los mecanismos físicos que generan estas estructuras y a predecir cuándo y dónde podrían aparecer en el futuro.

El hallazgo de GOLD ha despertado un gran interés en la comunidad científica. Investigadores de todo el mundo están colaborando para analizar los datos y compartir sus conocimientos. “Este descubrimiento no solo enriquece la comprensión de la ionosfera, sino que también destaca la importancia de la observación continua”, destaca por último la NASA en su informe sobre su último hallazgo.

Estas estructuras inesperadas ofrecen nuevas oportunidades para investigar los procesos que afectan la ionosfera y mejorar nuestra capacidad para predecir el clima espacial. A medida que los científicos continúan explorando estos fenómenos, podremos obtener una comprensión más profunda de cómo el espacio impacta la vida y la tecnología en la Tierra.

