WASHINGTON.- El director de la NASA prometió el martes enviar un balón a la Luna si la selección de fútbol de Estados Unidos gana el Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Para el inicio del torneo, la NASA ya había enviado un balón oficial de la FIFA a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Pero si el equipo estadounidense llegara a consagrarse campeón, la agencia celebraría enviando otro balón mucho más lejos: a la Luna, declaró Jared Isaacman, administrador de la NASA, durante un evento el martes.

“Vamos, equipo de Estados Unidos, ¡hagan lo necesario!”, dijo.

Jared Isaacman Polaris Program - Polaris Program

La pelota sería enviada junto con instrumentos científicos, como parte del plan de Estados Unidos de construir, en los próximos años, una base en la superficie lunar.

“Es bastante ligera [la pelota], y pienso que podríamos arreglárnoslas con su volumen, así que todo depende de la selección masculina”, dijo Carlos García-Galán, responsable de la NASA para la base lunar.

Pese a ser anfitrión, Estados Unidos no figura entre los principales favoritos para ganar el Mundial.

Planes para la Luna

La promesa se conoció el mismo día en que la NASA anunció nuevas misiones no tripuladas para ayudar a la construcción de una base en la superficie de la Luna, un proyecto que avanza pese a recientes contratiempos.

Tres empresas estadounidenses recibieron contratos para realizar misiones de entrega de cargamento al satélite, incluidos instrumentos científicos, informó la agencia espacial.

Trionda, la pelota que podría viajar a la Luna si Estados Unidos sale campeón Julio Cortez - AP

La NASA pagará cerca de 600 millones de dólares por estos proyectos, que se suman a otros anunciados en mayo.

Los esfuerzos forman parte de los planes para utilizar vehículos robóticos con el objetivo de construir infraestructura en la Luna.

Las ambiciones de la agencia estadounidense enfrentaron un revés tras la explosión del cohete New Glenn, en mayo, desarrollado por Blue Origin, la empresa del magnate tecnológico Jeff Bezos.

Altos funcionarios de la NASA reconocieron que esa situación puede provocar retrasos en el programa lunar, aunque el martes también se mostraron optimistas.

Señalaron que existen alternativas para lanzar un módulo de alunizaje que transporte equipos desarrollados por Blue Origin.

“Estamos trabajando muy de cerca con Blue Origin para entender sus plazos de recuperación y también analizando otras opciones en caso de que no se ajusten a nuestro calendario”, dijo García-Galán.

La base lunar, para la que la NASA comprometió 20.000 millones de dólares, está prevista cerca del polo sur de la Luna, una zona estratégica por la presencia de hielo de agua en el suelo.

Previamente, la agencia había indicado que la construcción podría comenzar en 2029.

Agencia AFP