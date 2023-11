escuchar

Lili Melgar, la niñera que se convirtió en protagonista del video de la canción El jefe de Shakira con Fuerza Regida, aclaró si fue ella quien destapó la presunta infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía Martí, mientras él estaba en pareja con la cantante colombiana. Quien aún trabaja para la también compositora fue abordada en Barcelona, justo en la casa que la artista compartió con el futbolista. De forma contundente, respondió acerca de su participación en la ruptura.

“Lili, ¿es cierto que fuiste tú quien le abrió los ojos a Shakira, que le dijiste lo que pasaba entre Gerard y Clara Chía?”, le preguntó una periodista de Europa Press a la niñera. “No”, dijo ella mientras se subía a una SUV blanca. “¿Es verdad que te despidieron y por eso aún trabajas con Shakira?”, agregó la cronista. Sin embargo, ella solo alcanzó a responder con un “gracias”, mientras el vehículo avanzaba, según se aprecia en el clip compartido por Lecturas.

Lili Melgar, la niñera de los hijos de Shakira, reveló si ella destapó la supuesta infidelidad de Piqué @darianamelgar14 / X

Según trascendió, Gerard Piqué despidió a Lili Melgar sin una indemnización de por medio, cuando ella, supuestamente, le habría informado a Shakira sobre el romance del futbolista con Clara Chía, su actual pareja. Sobre ese tema y la grabación del clip de la canción El jefe, la niñera también recibió consultas, que quedaron registradas en otro video. “¿Estás contenta con la canción, Lili?”, le preguntaron. “Sí, sí, sí”, dijo ella. “¿Oye, y es cierto que has cobrado?”, añadieron, a lo que Melgar solo sonrió.

Shakira le dedicó una canción a Lili Melgar, la niñera de sus hijos, Milan y Sasha

Lili Melgar, de empleada a estrella de una canción de Shakira

La canción de Shakira, titulada El jefe, lanza una serie de reclamos contra un patrón que despidió a una empleada doméstica, a la que exigía muchas horas de trabajo a cambio de un pago menor. Uno de los versos dice: “Tengo un jefe de m... que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de p...”. En otra línea se indica: “Dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”. Estas palabras habrían apuntado, sin piedad, hacia Joan Piqué.

Como parte de una referencia más directa, Shakira solicitó la presencia en el clip de la niñera de sus hijos. “Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización”.

Ante la polémica generada, varias cuentas de redes sociales especializadas en espectáculos intentaron dar más detalles. En el perfil de X de @ThePopStage, se señaló: “Inmediatamente después de que Piqué fue delatado, despidió injustificadamente a Lili sin pagarle indemnización y amenazándola para no tomar acciones legales. En cuanto Shakira, se enteró de que no había recibido pago, contactó a Lili para darle todo el dinero correspondiente por los años que había cuidado a Milán y Sasha. Y desde que Shakira regresó a Miami, han mantenido una relación cercana de amistad”.

Al parecer, la mujer de origen boliviano se convirtió en más que una trabajadora para Shakira, ya que además de vigilar el bienestar de los pequeños niños, también desempeñaría algunas funciones como asistente personal.