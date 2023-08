escuchar

Uno de los temas que Ron DeSantis promovió con esfuerzo desde que asumió como gobernador de Florida fue la restricción en temas de educación sobre orientación sexual e identidad de género. En marzo del año pasado entró en vigencia una ley conocida como Don’t say gay (no digas gay), donde prohibió la enseñanza de estos tópicos en las escuelas públicas del estado y que amplió en 2023. Ahora, el republicano insiste en la temática con la aplicación de una nueva norma.

El pasado 1° de julio entró en rigor otra ley, a través de la cual se restringía a los profesores y al personal de las escuelas que le preguntaran a los jóvenes con qué pronombre personal querían ser llamados al momento de dirigirse a ellos. Bajo esa misma pauta se estableció que ahora los estudiantes de Florida deberán obtener el consentimiento de sus padres antes de usar un apodo en las escuelas. Según los críticos, se trata de una medida que apunta directamente contra la población LGBTQ+ y que podría extenderse.

Archivo.- El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en la ceremonia en la que estampó su firma en una ley que prohíbe la educación sobre la orientación sexual y la identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado en la Florida. Foto del 28 de marzo del 2022 en Shady Hills, Florida (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times vía AP)

Este martes, por medio de un correo electrónico, se informó a los padres y tutores de los estudiantes del condado de Seminole que los distritos escolares del estado “están obligados a desarrollar un formulario para obtener el consentimiento de los padres para usar cualquier desviación o apodo del nombre legal del niño en la escuela”.

“Si desea que su hijo pueda usar un nombre aparte de su nombre de pila legal en cualquiera de nuestros campus, le pediremos que complete la planilla de consentimiento titulada ‘Formulario de autorización de los padres para desviarse del nombre legal del estudiante’”, se pudo leer en el texto del mensaje, según varios medios floridanos.

Los padres deben firmar un formulario mediante el cual autorizan el uso de apodos para sus hijos en las escuelas de Florida Unsplash

Esta medida obedece al proyecto de ley que entró en vigencia en julio. En el correo electrónico se citó la regla 61-1.0955(8)(m), mediante la cual el Departamento de Educación de Florida tiene como objetivo “fortalecer los derechos de los padres y salvaguardar el registro educativo de sus hijos para garantizar el uso del nombre legal del niño en la escuela o un apodo aprobado por ellos”.

Las políticas de DeSantis no solo afectan la educación de los chicos en edad escolar, sino que también los restringen de obtener algunos créditos universitarios. La semana pasada, el estado aconsejó que se rechazaran las clases de Psicología en los cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), a menos que excluyeran cualquier tema relacionado con la orientación sexual e identidad de género, según The College Board, la Junta Universitaria, que supervisa el programa AP.

El 1° de julio pasado entró en vigencia una ley que prohibió a los profesores y personal de las escuelas preguntarle a los chicos con cuál pronombre personal preferían ser llamados (Martha Asencio-Rhine/Tampa Bay Times vía AP)

Los cursos AP o de Colocación Avanzada son clases de nivel universitario que se toman mientras los alumnos todavía cursan la escuela secundaria, los conectan con las universidades y los ayudan en su preparación para la educación superior.

La Junta Universitaria aconsejó a los distritos que no ofrezcan la clase hasta tanto el estado no revoque su decisión, ya que dictar la materia violaría las leyes estatales. El cambio sugerido por Florida implicaría que los cursos se consideren regulares, no de Colocación Avanzada, por lo cual no sumarían créditos universitarios.