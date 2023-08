La nueva prohibición de Ron DeSantis en Florida que afectará a las escuelas

escuchar

Continúan las prohibiciones en materia educativa en Florida, impulsadas en gran medida por las propuestas del gobernador Ron DeSantis. Este jueves, el estado aconsejó que se rechacen las clases de Psicología en los cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), a menos que excluyan cualquier tema relacionado con la orientación sexual e identidad de género, según The College Board, la Junta Universitaria, que supervisa el programa AP.

Los cursos AP o de Colocación Avanzada son clases de nivel universitario que se toman mientras los alumnos todavía cursan la escuela secundaria, los conectan con las universidades y los ayudan en su preparación para la educación superior.

El cambio sugerido por Florida implicaría que los cursos se consideren regulares, no de Colocación Avanzada, por lo cual no sumarían créditos universitarios. La Junta Universitaria aconsejó a los distritos que no ofrezcan la clase hasta tanto el estado no revoque su decisión, ya que dictar la materia violaría las leyes estatales.

En Estados Unidos, los cursos de Colocación Avanzada son importantes para sumar créditos antes de ingresar a la universidad USC

“Nos entristece saber que el Departamento de Educación de Florida prohibió efectivamente Psicología de Colocación aplicada en el estado al instruir a los superintendentes que enseñar contenido fundamental sobre orientación sexual e identidad de género es ilegal, según la ley estatal”, sostuvo la Junta. De acuerdo con la organización, no mencionar los temas vedados por el estado implica no impartir la materia en su totalidad.

En junio, la Junta anunció que no haría modificaciones a la clase de Psicología de Colocación Avanzada, justo después de que el estado le pidiera a la organización que revisara todas las materias para verificar “si necesitaban modificaciones para garantizar el cumplimiento” de una ley de Florida y una regla de la Junta de Educación estatal que se enfoca en la enseñanza sobre identidad de género y orientación sexual.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es un ferviente opositor de la enseñanza acerca de la educación sexual y orientación de género Matias J. Ocner - Miami Herald

De acuerdo con cifras ofrecidas por la Junta, cerca de 30.000 estudiantes se inscribieron en Florida para cursar la materia. La prohibición por parte del estado obligaría a las escuelas a tener que reajustar los horarios de los alumnos, cuando ya queda poco tiempo para que inicie el nuevo año escolar.

Mark Rendell, superintendente de las escuelas del condado de Brevard, en la costa este de Florida, manifestó en un correo que envió a la Junta Escolar que la situación es “problemática”, según consignó USA Today. “Muchos de nuestros estudiantes están inscritos en este curso con la esperanza de obtener créditos universitarios”, escribió.

Archivo.- El gobernador de la Florida Ron DeSantis en la ceremonia en la que estampó su firma en una ley que prohíbe la educación sobre la orientación sexual y la identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado en la Florida. Foto del 28 de marzo del 2022 en Shady Hills, Florida (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times vía AP)

De acuerdo con cifras ofrecidas por la Junta Universitaria, el año escolar pasado, más de 28.000 estudiantes de Florida pertenecientes a 562 escuelas tomaron Psicología en el curso de Colocación Avanzada.

Las prohibiciones relacionadas con la educación sobre orientación sexual e identidad de género no son nuevas en Florida. Desde que Ron DeSantis asumió como gobernador del estado, inició un conjunto de propuestas para suprimir estos tópicos dentro de las materias que se imparten en las escuelas.

En ese sentido, también consiguió convertir en ley una prohibición directa a los maestros y personal de las escuelas públicas, los cuales desde el pasado mes no podrían preguntarle a los estudiantes con cuál pronombre personal preferían ser llamados y deberán ser identificados de acuerdo con el sexo biológico de nacimiento.

