La ofensiva judicial de Trump contra los medios de comunicación pierde fuerza

Tras sus victorias iniciales contra las cadenas ABC y CBS, la ofensiva judicial del presidente estadounidense Donald Trump contra los medios de comunicación pierde fuerza frente a tribunales y organizaciones periodísticas que resisten las presiones y reivindican la libertad de prensa.

Decisiones judiciales recientes contrastan con los acuerdos millonarios que ABC y CBS aceptaron en demandas de Trump, mientras otros procesos contra medios avanzan con dificultades y encuentran una resistencia más firme.

"Los medios de comunicación reconocen que el único resultado positivo aquí es imponerse al presidente y defender a los reporteros y a sus redacciones", dijo Ken Paulson, director del Centro para la Libertad de Expresión de la Middle Tennessee State University.

El Departamento de Justicia anuló a finales de julio las citaciones a declarar a periodistas del New York Times que escribieron artículos sobre la seguridad del nuevo avión presidencial.

La Fiscalía se vio obligada a actuar después de que un juez federal considerara deficiente el trabajo jurídico de la administración y concluyera que violaba las protecciones otorgadas a los periodistas y sus fuentes.

Por otro lado, dos demandas por difamación presentadas por Trump avanzan con dificultad: una contra el New York Times por artículos y un libro sobre el origen de la fortuna del presidente, y otra contra el Wall Street Journal por un artículo sobre una carta subida de tono dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Si uno está dispuesto a plantarle cara a Donald Trump, probablemente le irá bastante bien en los tribunales, dado lo poco fundamentadas que están las acciones legales que ha emprendido", observó Dan Kennedy, profesor de periodismo en la Universidad Northeastern de Boston.

- "No es una póliza de seguro" -

Los procesos que involucraban a ABC y CBS concluyeron en diciembre de 2024 y julio de 2025, cuando las cadenas se comprometieron a pagar 15 millones y 16 millones de dólares, respectivamente.

Trump demandó a ABC por difamación por declaraciones sobre una sentencia civil en su contra en un caso de agresión sexual.

Y llevó a CBS ante los tribunales por supuestamente engañar a los espectadores al emitir diferentes fragmentos de la misma respuesta de una entrevista con la candidata demócrata a la presidencia en 2024, Kamala Harris.

Pero la mayoría de los expertos legales coinciden en que los tribunales podrían haber desestimado las demandas de Trump.

La empresa matriz de CBS, Paramount Global, que buscaba obtener el visto bueno regulatorio para su fusión con Skydance, y la cadena ABC, perteneciente al grupo Disney, cerraron esos acuerdos "por razones comerciales", opinó Kennedy.

"Pero eso no es en absoluto una póliza de seguro para el futuro, como ha comprobado ABC", sostuvo Paulson.

La cadena se arriesga ahora a que se revoquen algunas licencias de sus emisoras locales tras decidir mantener a Jimmy Kimmel, presentador de un programa de entrevistas crítico con Trump y su entorno, y por no retransmitir en directo un discurso del mandatario sobre supuestos fraudes electorales.

En otro caso, la BBC, a la que el presidente estadounidense reclama 10.000 millones de dólares por un supuesto montaje engañoso de uno de sus discursos, adoptó una estrategia que los expertos prevén que irá cobrando fuerza: exigirle que aporte documentos financieros para poder cuantificar los daños sufridos.

"Ese es el elemento disuasorio más importante de todos para un hombre que se ha resistido a los intentos por examinar su imperio y su situación financiera", dijo Paulson.

- Desacreditar a los medios -

El verdadero objetivo de Trump, sin embargo, no es ganar las demandas, según los expertos.

"Si uno se remonta al principio de su carrera política, hace 11 o 12 años, desacreditar a los medios de comunicación ha sido una parte central de su estrategia", señaló Kennedy.

"Y lo hace insultándolos, calificándolos como medios de noticias falsas, llamándolos enemigos del pueblo, y presentando demandas", añadió.

Según Paulson, "Trump y sus abogados no tienen ninguna expectativa realista de que se impondrán en un tribunal de justicia en algún momento".

"Pero eso puede llevar años y costar millones de dólares, y Trump sabe, por su experiencia empresarial, que si puede ejercer la suficiente presión, alguien acabará firmando un cheque", apuntó.

Kennedy expresó mayor preocupación por una posible ofensiva contra la sentencia histórica de la Corte Suprema que protege a los periódicos de las demandas por difamación presentadas por cargos públicos, salvo que se demuestre una "malicia real".

"Afortunadamente, nada indica que la Corte Suprema esté dispuesta a contemplar esa posibilidad", señaló.

El actual tribunal superior, de mayoría conservadora, está integrado por tres jueces designados por Trump.