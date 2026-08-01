Joseph Ferrari, psicólogo: “La gente cree que tiene que ser perfecta, pero el fracaso nos ayuda a crecer”

El psicólogo Joseph Ferrari explicó en una publicación cómo el desorden afecta la vida diaria e impacta en el bienestar. Además, destacó el vínculo del hábito de acumular objetos con la procrastinación. Asimismo, señaló la importancia del fracaso para crecer y remarcó que la gente cree erróneamente que “tiene que ser perfecta”.

Joseph Ferrari explica cómo el perfeccionismo y el desorden favorecen la procrastinación

En un artículo publicado por Psychology Today, el experto en psicología respondió las preguntas más interesantes del público y sus seguidores sobre el impacto del desorden en la vida cotidiana. En primer lugar, señaló que este problema dificulta la organización y la realización de las tareas. Por eso, al organizar el hogar, las personas sienten que lograron algo.

El psicólogo Joseph Ferrari sostuvo que los seres humanos aprecian la organización, por lo que al ordenar un lugar surge la sensación de que se ha logrado algo DePaul University

Al ser consultado sobre la procrastinación en el orden, sostuvo que lo mejor es concentrarse “en el ahora”, en las tareas más próximas a realizar. “La gente cree que tiene que ser perfecta, pero el fracaso nos ayuda a crecer. Las flores no crecen solo con el sol; necesitan lluvia. ¡Pero no demasiada!“, expresó.

Con el ejemplo de las flores, el autor afirmó que el fracaso o los intentos imperfectos son necesarios para el crecimiento personal.

Según su análisis, existe una relación estrecha entre el perfeccionismo y la procrastinación; a menudo, las personas usan el perfeccionismo como una excusa para no comenzar una tarea y esperan condiciones “ideales” que nunca llegan. “Los procrastinadores son expertos en inventar excusas, así que dirán: ‘Soy perfeccionista, no procrastinador’”, apuntó.

Cuatro consejos de Ferrari para combatir el desorden y dejar de postergar tareas

El análisis del psicólogo sostiene que la desorganización interfiere con la satisfacción vital y puede generar arrepentimiento por oportunidades perdidas, entre otros impactos negativos en los seres humanos. Por este motivo, Ferrari sugirió las siguientes estrategias para combatir la necesidad de ser perfecto y la ansiedad:

Empezar con lo pequeño: en lugar de intentar organizar toda una casa de forma perfecta, se recomienda enfocarse en algo simple y fácil , como un solo cajón, un estante o la mitad de un armario.

en lugar de intentar organizar toda una casa de forma perfecta, se recomienda enfocarse en algo , como un solo cajón, un estante o la mitad de un armario. Construir confianza: completar una tarea pequeña y sencilla ayuda a desarrollar la confianza necesaria para enfrentar el siguiente desafío al día siguiente.

completar una tarea pequeña y sencilla ayuda a desarrollar la para enfrentar el siguiente desafío al día siguiente. Foco en el presente: al eliminar las distracciones del desorden, es más fácil para la mente enfocarse en el “ahora” y en lo que es realmente importante.

al eliminar las distracciones del desorden, es más fácil para la mente enfocarse en el y en lo que es realmente importante. Valorar las relaciones sobre los objetos: priorizar el mantenimiento de las relaciones personales en lugar de aferrarse a reliquias u objetos materiales innecesarios.

Para evitar el desorden, en lugar de intentar organizar una casa entera, el psicólogo recomendó completar una tarea pequeña y sencilla, lo que permite ganar confianza Freepik

Cómo el orden reduce la ansiedad y cuándo puede convertirse en una obsesión

A lo largo del texto, el experto en psicología identificó los siguientes beneficios del orden y la organización en la vida diaria:

Reducción de la ansiedad: los seres humanos prefieren la organización y la progresión lineal; al ordenar un espacio, se consigue reducir los niveles de ansiedad.

los seres humanos prefieren la organización y la progresión lineal; al ordenar un espacio, se consigue reducir los niveles de ansiedad. Satisfacción vital: el caos doméstico interfiere con la satisfacción en la vida y genera arrepentimiento por las oportunidades perdidas.

el caos doméstico interfiere con la satisfacción en la vida y genera arrepentimiento por las oportunidades perdidas. Prioridades claras: enfatizó que es más valioso priorizar las relaciones personales sobre los objetos materiales o “reliquias”.

A pesar de que el orden puede ejercer una influencia positiva, Ferrari advirtió que ser organizado y productivo se considera parte de una buena vida siempre y cuando no se convierta en una actitud neurótica.

“Creo que ser organizado y eficiente es sinónimo de buena vida. Obsesionarse con ello no lo es”, resaltó.