La película de Netflix que generó polémica en México y enfureció hasta al presidente

El gigante del streaming, Netflix, agregó a su catálogo un controvertido film que cuenta con grandes características distintivas. Durante más de tres horas, el director Luis Estrada hace una sátira de la mexicanidad, en la que también alude al presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué viva México! ya está disponible en la plataforma, con una historia que se cuenta de la mano de los protagonistas Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera y Ana de la Reguera.

Estrada marcó con esta película su regreso al cine, dado que se estrenó primero en 3000 salas de México y Estados Unidos antes de llegar a Netflix. El director es conocido por sus incursiones previas, cargadas de crítica social y en las que expone (y dramatiza) diferentes casos muy fuertes en la política de México. Entre sus otras obras se encuentran La ley de Herodes (1999), La dictadura perfecta (2014) o El infierno (2010).

¿De qué trata ¡Qué viva México!?

La historia de ¡Qué Viva México! tiene como eje central a Pancho Reyes, un hombre de clase media alta con orígenes humildes e ideales aspiracionales. Tras recibir una noticia de la muerte de su abuelo, el único familiar con el que tuvo un fuerte lazo, y después de múltiples insistencias de su padre, vuelve con su familia a su pueblo de origen, La prosperidad. Una herencia saca lo peor de todos. La trama también alude a la política actual de la llamada “4T” o “Cuarta transformación”, con vínculos en diferentes carteles y frases.

Todos los personajes representan un rol de la sociedad: el fifí (un adjetivo popularizado por el mandatario actual para referirse a aquellos con más recursos económicos), el pobre y también “el justiciero”, entre otros. “Cada uno tiene una carga simbólica”, explicó Estrada en una entrevista con El País.

¡Qué viva México!, la película de Luis Estrada que llegó a Netflix Sony

De esta manera, el filme es una metáfora. El espectador no puede esperar un final feliz, dado que el cineasta plantea la falta de ellos para sus propios habitantes. Cuestiona sus valores, anhelos y la imposibilidad de romper el vínculo con la familia, ese “pequeño infierno que todos tenemos”, según define el propio Estrada, quien también ve su obra como una sátira, de humor ácido y situaciones complejas que representan la idiosincrasia del mexicano.

¿Qué dice AMLO sobre la película de Luis Estrada?

Antes de que se estrenara en la plataforma de streaming, ya había fuertes críticas hacia la película, una de ellas fue de López Obrador. A finales de marzo se refirió a ella como un “churro”, que solo pueden disfrutar los conservadores. “Es una película de cineastas buena ondita, progres buena ondita, pero es para consumo de los conservadores”, pronunció durante una conferencia de prensa matutina. Churro es un término que se utiliza para referirse a una producción de baja calidad o sin sentido.

Las afirmaciones fueron contestadas por el cineasta, quien lamentó que el presidente estuviera más preocupado por la película de sátira y ficción, pero aclaró que no se trataba exactamente de él, sino de una forma de representar a los mexicanos en la pantalla grande.

“Creo que el presidente convertido en crítico de cine, además sin haber visto la película, creo que habla peor de él que de mí, con los adjetivos innumerables que me puso en la mañana”, destacó. “La película no es sobre el presidente, es sobre la mexicanidad, sobre nosotros mismos, en un tono de sátira, de caricatura, de farsa, un poco para ofrecer un espejo muy cruel sobre nosotros y quien se quiera ver en él, que se vea”.

Polémica para llegar a Netflix

La llegada de ¡Qué viva México¡ a la plataforma de streaming no estuvo exenta de polémica, dado que en noviembre del año pasado, cuando faltaba solo un día para el estreno, el director compró los derechos de distribución y rompió con Netflix quería que tuviera un estreno en el cine. “Ver una película es como ir a misa: te reúnes con personas diferentes y se da la comunicación”, reconoció para El País.

Asimismo, destacó cuál era su objetivo: “Yo no hago la película ni para los críticos ni para los periodistas, la hago para el público en general porque trato de aspirar a hacer cine popular. A veces lo he conseguido con mayor éxito y otras no, pero sigo pensando que el cine se ve mejor en el cine”.

El film, que dura poco más de tres horas, está disponible en la plataforma para ver también desde Argentina y Estados Unidos, donde empezó a posicionarse entre lo más visto.

