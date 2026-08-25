La purga de altos generales ordenada por Hegseth deja al Ejército estadounidense a la deriva

WASHINGTON.– Una serie de despidos y disputas iniciadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejaron al Ejército prácticamente a la deriva, mientras lucha por hacer frente a la amenaza que representan los drones y misiles baratos y letales que bombardearon bases estadounidenses en Medio Oriente.

El Ejército no tiene un jefe de Estado Mayor, el máximo responsable del servicio, desde que Hegseth destituyó al general Randy George sin explicación alguna en abril, y no hay indicios de que esté cerca de cubrir el puesto, según declararon funcionarios actuales y anteriores que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados de personal.

Hegseth forzó la dimisión de al menos tres altos oficiales que eran considerados posibles sucesores del general George.

Según informaron las autoridades, también se espera que el secretario del Ejército, Daniel P. Driscoll, el máximo líder civil de la institución, abandone la administración en los próximos meses y ya se ha mudado de la gran casa familiar que alquilaba en Fort Myer, en las afueras de Washington.

El secretario del Ejército Dan Driscoll se espera que dimita para fin de año tras meses de tensiones con el secretario de Defensa Pete Hegseth

La agitación surge en un momento en que el Ejército, la rama más grande de las fuerzas armadas, enfrenta su período de mayor actividad desde las guerras de Irak y Afganistán. Los soldados de defensa aérea del Ejército desempeñan un papel fundamental en la protección de las tropas estadounidenses en Medio Oriente frente a los ataques con misiles iraníes, cada vez más sofisticados. El mando del Ejército en Europa proporciona inteligencia crucial y otro tipo de apoyo a Ucrania en su lucha por contener a una fuerza rusa mayor.

Hasta hace poco, Driscoll era considerado por muchos como un posible candidato para reemplazar a Hegseth si este decidía dimitir o caía en desgracia con el presidente Trump.

Driscoll y el general George habían trabajado juntos para preparar al Ejército para un campo de batalla plagado de drones. A finales del año pasado, la Casa Blanca le pidió a Driscoll que desempeñara un papel protagónico en sus esfuerzos por lograr un acuerdo de paz que pusiera fin a la guerra en Ucrania.

Según fuentes oficiales, esos esfuerzos de paz se estancaron en gran medida, el impulso a la modernización acelerada se está reduciendo y Driscoll apenas se dirige a Hegseth. Su inminente partida fue anunciada previamente por The Wall Street Journal.

“Tenemos menos posibilidades de ganar”

Además de George, Hegseth despidió o forzó la dimisión de media docena de oficiales de alto rango —una generación de los líderes más curtidos en combate del Ejército—, lo que mermó las altas esferas del servicio durante los próximos años, según informaron las autoridades.

“Dejar fuera a los líderes más experimentados, letales y probados en combate en tiempos de guerra significa que las tropas están menos seguras y que tenemos menos probabilidades de ganar”, dijo el representante Pat Ryan, demócrata de Nueva York y exoficial de inteligencia del Ejército.

Según funcionarios militares y congresistas, una preocupación a largo plazo es que los despidos transmitan el mensaje de que los oficiales que ofrecen consejos militares sinceros o que no superan las pruebas ideológicas no tienen cabida en una fuerza que se supone debe ser imparcial. “Estamos causando un daño generacional a la percepción de que las fuerzas armadas son una organización apolítica y de confianza que jura lealtad a la Constitución, no a un presidente”, añadió Ryan.

El Ejército estadounidense viene sufriendo una purga por parte del secretario de Guerra SAUL LOEB - AFP

La oficina de Hegseth remitió las preguntas sobre los despidos y la falta de liderazgo de alto nivel al Ejército. El Ejército declinó hacer comentarios sobre la situación de Driscoll, alegando que no especula sobre “cambios de liderazgo”.

En un comunicado, el servicio restó importancia al impacto de los despidos.

“Los líderes del Ejército ejemplifican los más altos estándares de deber, altruismo y excelencia profesional”, declaró Cynthia O. Smith, vocera del Ejército. “Impulsan activamente la misión del Ejército, garantizando que se cumplan nuestros objetivos estratégicos, que nuestros esfuerzos de modernización sigan su curso y que nuestra preparación global nunca se vea comprometida”.

Vacantes críticas

Una muestra del vacío de poder en la cúpula del Ejército es el número de generales de cuatro estrellas en sus filas. En enero de 2025, cuando Hegseth asumió el cargo, había 10 generales de cuatro estrellas en servicio activo. Actualmente, el Ejército cuenta con cinco, la cifra más baja en décadas.

Algunos de esos puestos corresponden a mandos centrados en regiones del mundo, como Medio Oriente o Asia, y están siendo ocupados por oficiales superiores de otros servicios. Algunos fueron eliminados.

Otros puestos, como el de director del Comando de Transformación y Entrenamiento del Ejército, llevan meses vacantes. El verano pasado, Hegseth seleccionó al general David M. Hodne para dirigir el comando y ocho meses después lo despidió sin dar explicaciones.

El sistema de defensa antiaérea Patriot se convirtió en una herramienta crucial en la guerra con Irán MINISTERIO DE DEFENSA DE PAÍSES - MINISTERIO DE DEFENSA DE PAÍSES

El mando es responsable del entrenamiento y equipamiento de las unidades terrestres del Ejército, incluyendo a sus tripulaciones de misiles antimisiles Patriot. Los Patriot constituyen la principal defensa contra los misiles balísticos iraníes disparados contra bases estadounidenses en Medio Oriente.

Con el avance de la guerra, Irán se convirtió en un adversario más hábil, aprendiendo a evadir los sistemas estadounidenses con misiles avanzados capaces de cambiar de rumbo repentinamente. El 17 de julio, un misil iraní impactó contra viviendas prefabricadas en una de las bases estadounidenses en Jordania, causando la muerte de tres soldados estadounidenses e hiriendo a más de 100.

Según informaron fuentes de defensa, el Ejército ha respondido agotando sus escasas reservas de misiles interceptores Patriot.

El general Christopher T. Donahue cedió su cargo como Comandante del Ejército de EE.UU. en Europa y África

Otra vacante crítica se produjo en julio, cuando Hegseth redujo el mando del general Christopher T. Donahue, que supervisaba las tropas terrestres estadounidenses en Europa, a un puesto de tres estrellas, lo que obligó al alto oficial del Ejército a retirarse si no conseguía otro puesto de cuatro estrellas.

El primer día de la guerra, Irán lanzó andanadas de drones Shahed, similares a los utilizados por los rusos. Uno de los ataques alcanzó una base del Ejército estadounidense en Kuwait, causando la muerte de seis soldados. El mando del general Donahue, basándose en las lecciones aprendidas de la guerra en Ucrania, había entrenado y equipado equipos de defensa antidrones, que fueron enviados rápidamente a Medio Oriente.

Hegseth expulsó al general Randy George, Jefe del Estado Mayor del Ejército

Sin embargo, la vacante más notoria en el Ejército ha sido la ausencia en la cúpula tras la destitución del general George hace cuatro meses. Como jefe del Ejército, el general George era responsable del entrenamiento y equipamiento de las unidades del Ejército en todo el mundo. Entre sus responsabilidades se incluía acelerar la adquisición de municiones cruciales como los misiles interceptores Patriot, los sistemas de artillería ATACMS y otro armamento terrestre, que escasean.

El general George tuvo dificultades para entablar una buena relación con Hegseth, quien llegó al Pentágono con profundas sospechas hacia la cúpula del Ejército, basadas en su propia experiencia, según informaron oficiales del Ejército. Tras ser desplegado en Irak y Afganistán, Hegseth se vio obligado a abandonar la Guardia Nacional por unos tatuajes considerados extremistas.

“El ejército al que amé, por el que luché, al que veneré”, escribió en un libro de 2024, “me escupió”.

La desconfianza de Hegseth hacia el general George y otros altos mandos del Ejército parecía crecer con cada mes que pasaba en el Pentágono.

En octubre pasado, Hegseth destituyó al general James Mingus, subjefe del Estado Mayor del Ejército, un año antes de que estuviera previsto que dejara su cargo.

James Mingus

En su lugar, Hegseth y la Casa Blanca propusieron al general Christopher LaNeve, principal asesor militar de Hegseth, para ocupar el puesto de segundo al mando del Ejército, supervisando las operaciones diarias del servicio.

Su decisión de apartar al general Mingus sin ofrecer una razón clara provocó la oposición de algunos miembros del Senado y contribuyó a un mayor deterioro de la tensa relación de Hegseth con el Ejército y el Congreso.

Actualmente, el general LaNeve, el candidato de Hegseth para dirigir el Ejército, no cuenta con el apoyo republicano suficiente en el Senado para ser confirmado. Los generales y almirantes nominados para dirigir las fuerzas armadas suelen recibir apoyo unánime o casi unánime en el Senado.

Entre quienes bloquean el ascenso del general LaNeve se encuentra la senadora Joni Ernst, una republicana de Iowa que sirvió 22 años en la Guardia Nacional de Iowa.

Christopher LaNeve

A cambio de su apoyo al general LaNeve como subjefe del Estado Mayor del Ejército el otoño pasado, ella creía que Hegseth le había asegurado que permitiría al general George, también oriundo de Iowa, terminar su mandato como jefe, que estaba previsto que finalizara a mediados de 2027. Las objeciones de Ernst al general LaNeve fueron publicadas anteriormente por The Wall Street Journal.

Tras el despido del general George, ella llamó a Trump para quejarse, diciéndole que el general George era uno de los mejores oficiales del Ejército, según un funcionario del Congreso familiarizado con la llamada. Los padres del general, le dijo a Trump, habían votado por él.

Trump explicó que el despido fue decisión de Hegseth.

“Dígale al general que lo siento”, dijo Trump.