Amazon y Google son dos de las empresas más grandes e importantes de tecnología a nivel internacional. Lejos de algún nuevo lanzamiento, en los últimos días, han ocupado los titulares por los despidos de cientos de empleados. Algunas de las razones para tomar la decisión del recorte de personal tendrían que ver con la eficiencia de los departamentos y el aumento de inversión para otras áreas.

Google confirmó a The Verge que eliminó “algunos cientos” de puestos, en divisiones como: Pixel, Nest, Fitbit, Google Assistant y otros. Este miércoles 10 de enero, 9to5Google, un medio especializado en la compañía y sus filiales, indicó que la empresa confirmó cambios en los equipos de Dispositivos y Servicios responsables del hardware, a través de un comunicado.

Google confirmó despidos en diversas divisiones Unplash/Jonny Gios

The Verge se puso en contacto con Courtenay Mencini, portavoz de Google, a quien le preguntaron sobre el número completo y total de recortes de empleo, pero este dejó de responder y solo confirmó los informes de despidos que se dieron a conocer en otras agencias, como The New York Times.

Al respecto de las razones de la compañía para recortar personal, Mencini indicó que “varios de nuestros equipos hicieron cambios para ser más eficientes y trabajar mejor” y que algunos todavía trabajan en mejorar al realizar este tipo de cambios organizacionales, “que incluyen algunas eliminaciones de roles a nivel mundial”.

¿Cuántos empleados tiene Google?

De acuerdo con Statista, Alphabet, la empresa tecnológica multinacional con sede en Estados Unidos, cuya principal filial es Google, tenía 190.234 empleados a tiempo completo hasta el 2022. La compañía se creó a través de una reestructuración corporativa de Google en octubre de 2015 y se convirtió en la matriz.

Ambas compañías de tecnología reportaron despidos en los últimos días Unplash/kate.sade

Amazon también despide trabajadores de Prime Video y MGM Studios

Además de Google, Amazon, la empresa que fundó Jeff Bezos, también reportó un recorte de empleados en sus divisiones Prime Video y MGM Studios. Mike Hopkins, supervisor de dichas áreas, envió una nota al personal este miércoles 10 de enero, en la que avisó de los despidos, mismos que fueron confirmados por un portavoz a CNBC. En el comunicado se indicó que la compañía tomó medidas para “priorizar las inversiones, para el éxito a largo plazo del negocio”.

“Nuestra industria continúa evolucionando rápidamente y es importante que prioricemos nuestras inversiones para el éxito a largo plazo de nuestro negocio, mientras nos concentramos incansablemente en lo que sabemos que es más importante para nuestros clientes”, se lee en el memorándum que ha sido publicada por algunos medios.

Amazon despidió empleados de Prime Video y MGM Studios Unplash/Daniel Holland

Hopkins señala que como resultado de un análisis que se dio el año pasado, acerca de “casi todos los aspectos de nuestro negocio”, identificaron oportunidades para reducir o discontinuar las inversiones en ciertas áreas y enfocarse en iniciativas de contenido y productos que generen el mayor impacto: “Como resultado de estas decisiones, eliminaremos varios cientos de puestos en la organización Prime Video y Amazon MGM Studios”.

El número combinado de empleados a tiempo completo y parcial en Amazon aumentó significativamente desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, indicó Statista. La compañía logró alcanzar un máximo de 1,62 millones de trabajadores en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, la fuerza laboral experimentó una fuerte caída. En el tercer trimestre de 2023, la multinacional tenía 1,5 millones de empleados.