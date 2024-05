Compró una extraña moneda de oro por US$2 y luego descubrió que podría valer hasta 15.000 dólares

Escuchar

A través de la plataforma Reddit, un usuario compartió el asombroso hallazgo en una tienda de antigüedades. Luego de revolver entre varios objetos, la persona encontró una moneda que llamó su atención. La pieza estaba incrustada en una base de metal, rodeada por piedras preciosas de color azul. En el comercio se la vendieron por tan solo dos dólares. Sin embargo, cuando consultó con un joyero, descubrió que su valor real era de US$15.000.

La moneda que se puede observar en el centro de la pieza es una Liberty Head de cinco dólares, hecha de oro, que fue creada y puesta en circulación en 1885 en Estados Unidos. El hombre contó que “originalmente estaba en un collar de cinta barato” cuando la encontró, pero que luego decidió ponerle una cadena, también de oro, que increíblemente se la había encontrado en el suelo, según relató en su publicación. No obstante, no reveló dónde se ubicaba la tienda donde la adquirió.

Un hombre encontró una moneda de oro en una casa de baratijas Reddit - Reddit

“¡Qué genial! Estaría tentado a vender, pero tendría que conservarlo y usarlo todo el tiempo”, le respondió un usuario de Reddit. “¿Y encontraste la cadena de oro en el suelo? Ok, Midas. ¡Muy bonita pieza!”, comentó otra persona. Rápidamente, el descubrimiento se volvió viral en las redes. No obstante, el propietario de la publicación explicó que no tiene intenciones de desprenderse de ella. “Nunca la vendería, este es uno de mis hallazgos favoritos y siempre ha sido un sueño para mí tener un collar de monedas de oro real”, dijo.

Compró una moneda por US$2, pero su precio real era de US$14.000 Reddit - Reddit

“Según la guía de precios de Numismatic Guaranty Company (NGC), en mayo de 2024, un Half Eagle de 1885 en condiciones de circulación vale entre 670 y 755 dólares. Sin embargo, en el mercado abierto, las monedas de cinco dólares de 1885, en perfectas condiciones y sin circular, se venden por hasta 15.000 dólares”, explicó NGC un artículo sobre esa moneda.

¿Cómo saber el valor de una moneda?

Existen distintas características que nos permiten determinar si una moneda que encontramos en la calle, en el fondo de un cajón viejo o en una casa de baratijas, tiene un valor mayor al que creemos. Primero que nada, debemos reconocer su material. A lo largo de la historia en Estados Unidos varió el tipo de metal con el que se acuñaron las monedas. El oro, la plata y el cobre son los más valorados actualmente.

Por otro lado, es importante averiguar cuantas monedas de la misma serie existen. Cuantas menos haya, mayor valor tendrá el objeto. También es relevante saber si actualmente existe una demanda particular de esa moneda por parte de los coleccionistas o de las casas de subastas. Es fundamental comprobar la autenticidad de la pieza, ya que existen estafadores que se encargan de crear dinero falso para venderlo como si fuera único.

Esta es la forma para reconocer monedas que tengan un gran valor de colección Freepik

Por último, el precio de la moneda varía dependiendo del grado de conservación que posea; los “relieves” o “errores” de fabricación que tenga; su año de acuñación; la casa que emitió la misma y si se trató de una versión de “prueba” o si efectivamente estuvo en circulación, entre otros factores. Si el objeto encontrado cumple varios de estos requisitos, se recomienda ir de inmediato a pedir una valoración en tiendas especializadas en numismática.