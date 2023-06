La razón por la que Shakira y Piqué se reencontrarían en Miami sin Clara Chía

escuchar

A principios de junio, Shakira volvió a Barcelona para entregarle personalmente sus hijos a Gerard Piqué, dado que era su turno de pasar tiempo con ellos. Al término del período, el exfutbolista tendría que viajar hasta Miami para dejar a los pequeños con su expareja luego de haber estado 15 días con ellos, algo con lo que no estaría de acuerdo. Según trascendió, le pidió a la cantante colombiana que les extendiera su estadía en España, pero ella no cedió.

En el convenio que firmaron las dos celebridades en diciembre de 2022 se estipulaba que Piqué pasaría gran parte de las vacaciones de verano con Milan y Sasha. Después, ellos tendrían que volver al sur de Florida, donde actualmente viven junto a la intérprete de “Moscas en la casa”. En esta ocasión, esa fecha sería el 19 de junio. Aun así, el dueño de Kosmos suplicó, a través de sus abogados, que los chicos permanecieran hasta el 23 del mismo mes para que pudieran estar presentes en el casamiento de su Marc Piqué y María Valls, según mencionó la periodista española Laura Vázquez en su programa Mamarazzis.

Gerard Piqué estaría molesto porque sus hijos no asistirán a la boda de su hermano Instagram/3gerardpique

El exdefensor del FC Barcelona habría insistido varias veces, ya que tiene gran interés en que sus hijos estén en un día tan especial para su tío, con el que mantienen buena relación. No obstante, a pesar de que todavía se desconocen los motivos por los que Shakira no accedió, Europa Press adelantó que una posible causa es que la barranquillera no quiere que los chicos pasen tiempo con Clara Chía Martí. Al ser un evento familiar, es muy probable que ella esté ahí.

La decisión habría causado un enorme disgusto entre los Piqué, quienes deseaban que los pequeños estuviesen en la fiesta. En consecuencia, el entorno cercano a los dos famosos estaría tenso, aseguró la periodista que dio a conocer la noticia y que ha seguido de cerca la separación de Shakira y Piqué: “Está la cosa muy fea”.

Entonces, bajo los lineamientos previstos, Gerard tendría que volar con los niños hasta territorio estadounidense para dejarlos nuevamente allí, en medio de los rumores de que Shakira y Lewis Hamilton mantienen un romance. Otro aspecto a destacar es que parte del acuerdo sería que, siempre que Piqué viaje a Miami con motivos relacionados con sus hijos, tendría que hacerlo sin su actual pareja.

Shakira estaría con sus hijos otra vez este lunes Splash News/The Grosby Group

El reencuentro de Piqué y sus hijos

En el mismo informe de Vázquez, se dio a conocer que Piqué y sus hijos se habrían reencontrado de una manera efusiva y habrían aprovechado los 15 días para recuperar el tiempo perdido. “Apenas y se ha separado de ellos... Su entorno nos asegura que han vivido el reencuentro con emoción”, describió en la exclusiva.

Incluso, el exjugador de fútbol habría tenido un gesto especial con Sasha, al llevarlo a su antiguo colegio para que visitara a sus amigos y participara en un festival de piano. Él se quedó en su vehículo, mientras dejaba que su hijo menor disfrutara junto a sus compañeros en la intimidad de la escuela.

