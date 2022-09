La reina Isabel II estaba “herida y agotada” del ruido que habían generado Harry y Meghan en la realeza, según un libro

“Herida y agotada”. Aparentemente, así se sentía Isabel II por la decisión que Harry y Meghan Markle tomaron en 2020, cuando renunciaron a sus deberes reales. De acuerdo con algunos informes, la reina, que murió el pasado 8 de septiembre a los 96 años, le confió a un amigo muy cercano que estaba “exhausta por aquella confusa resolución”. Así lo escribió la autora Katie Nicholl en su nuevo libro The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown.

Un adelanto del texto se conoció gracias a un reportaje de Vanity Fair, donde se trata de explicar cómo Carlos III, así como el príncipe de Gales, William, tratarán de proteger la corona y la Commonwealth. Con dos semanas exactas como rey, nace la esperanza del regreso de Harry y su esposa a la familia real.

Nicholl también señaló que para la reina “fue una fuente de tristeza que pudo ver tan poco a Archie y Lilibet” y que Harry y Meghan no pudieron unirse a ella durante un fin de semana en Balmoral en agosto, cuando la reina organizó una fiesta de pijamas para todos sus nietos y bisnietos.

En el viaje más reciente de Meghan y Harry, el entonces príncipe Carlos -ahora rey- los invitó nuevamente a que se hospedaran en el castillo en Balmoral junto a Isabel II, Camilla y él, pero el matrimonio declinó la oferta y prefirieron quedarse en Frogmore Cottage, muy cerca de William y Kate, a quienes tampoco visitaron.

Para la reina, fue sumamente doloroso no poder compartir con Archie y Lilibet, de 3 y 1 año, respectivamente. De hecho, fue con ocasión del Jubileo de Platino de la monarca, en junio de este año, que el matrimonio viajó desde Estados Unidos e Isabel II finalmente pudo conocer a su pequeña bisnieta.

Después del fallecimiento de su abuela, Harry emitió una sincera declaración en la cual recordó con cariño la felicidad de ella al haber podido abrazar a sus “amados bisnietos”. “Abuelita, aunque esta despedida final nos causa una gran tristeza, estaré eternamente agradecido por todos nuestros primeros encuentros, desde mis primeros recuerdos de la infancia contigo, a conocerte por primera vez como mi comandante en jefe, hasta el primer momento. Conociste a mi querida esposa y abrazaste a tus amados bisnietos”, expresó el príncipe.

Ahora, los ojos se posan precisamente sobre el destino de la corona. De acuerdo con Nicholl, el rey ha retrasado su decisión de otorgar títulos reales a sus nietos. Según consignó Vanity Fair, las personas cercanas a Carlos III dicen que no dejará de tratar de cerrar la distancia con su hijo -este último, también distanciado de su hermano mayor-, ya que se aseguró que Harry y Meghan estuvieran al lado de la familia en el funeral de la reina.

En ese sentido, si bien puede que esté “dolido y decepcionado”, su amor por el más pequeño de sus hijos con Diana Spencer sería “incondicional”, de acuerdo con el tan esperado libro. Además, también querría tener un papel como abuelo de Archie y Lilibet.