La rusa Liutova, de 16 años, pasa a su primera final de un torneo WTA

La promesa rusa del tenis Kristina Liutova, de 16 años, avanzó este sábado a la final del torneo WTA 250 de Memphis, EE.UU., al vencer a la estadounidense Elvina Kalieva por 7-5 y 6-1.

Es un cuento de hadas para esta tenista que disputa su primer certamen en el circuito profesional y que se convertirá en la jugadora más joven en disputar una final de la WTA desde la estadounidense Coco Gauff en Austria en 2019.

Liutova, número 229 del mundo, derrotó en primera ronda a su compatriota Ekaterina Alexandrova, primera cabeza de serie.

Con esa victoria se transformó en la segunda tenista nacida en 2010 en ganar un partido de la WTA, tras la brasileña Naná Silva.

Liutova se impuso a Kalieva, 132 del mundo y de 23 años, en 1 hora y 39 minutos.

Se enfrentará en la final a la ganadora del partido de este sábado entre la checa Darja Vidmanova (114) y la mexicana Renata Zarazúa (83).