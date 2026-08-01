Los republicanos buscan sacarle rédito electoral al caos migratorio en Ceuta con dardos a los demócratas

WASHINGTON.- En un diálogo en su podcast Verdict con el presentador conservador Ben Ferguson, el senador republicano Ted Cruz (Texas) calificó “sin exagerar” a las dramáticas escenas del caos en el enclave español de Ceuta como un “suicidio civilizatorio en Europa”, y rápidamente lo equiparó a las caravanas migratorias que llegaban hasta su estado, en la frontera con México, “durante los cuatro años de la administración de Joe Biden, cuando la invasión fue premeditada”.

“La izquierda odia a Occidente”, afirmó. ”Esto es lo que quieren [el alcalde de Nueva York] Zohran Mamdani y los demás comunistas. Quieren esta invasión con el mismo propósito. Como los socialistas en España, trágicamente estos izquierdistas buscan destruir la civilización estadounidense”, advirtió Cruz, que mantiene una postura de línea dura en materia migratoria.

Una embarcación de la Guardia Civil española despliega en el agua una barrera neumática de 500 metros de longitud cerca del puesto fronterizo para reforzar la seguridad tras los cruces ilegales desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, el 1 de agosto de 2026. Agencia AFP - AFP

Con el presidente Donald Trump como punta de lanza con sus advertencias en clave electoral de que Estados Unidos podría sufrir la misma “invasión” que España si los demócratas recuperaran el poder, con el correr de las horas muchos dirigentes republicanos buscaron sacarle rédito político a la crisis en Ceuta al intentar posicionar nuevamente la migración ilegal al tope de la agenda de las preocupaciones del electorado norteamericano, desde hace tiempo dominada por la situación económica.

We are witnessing civilizational suicide in Europe!



The left hates the West.



We saw it under Biden.



We are seeing it happen live in Spain and it's what communists like Zohran Mamdani want.



More on the latest episode of Verdict: https://t.co/iMEnbeaUX1 pic.twitter.com/gHJWecLLta — Ted Cruz (@tedcruz) July 31, 2026

Las redes sociales y los canales conservadores se inundaron de dardos contra los demócratas y comparaciones entre las escenas de Ceuta -donde unas 50.000 personas cruzaron la frontera que separa a Marruecos de esa ciudad autónoma española en el norte de África- y las que se produjeron durante el punto álgido del gobierno de Biden (2021-2025) con las caravanas de migrantes que llegaban a la frontera sur.

De cara a los cruciales comicios de mitad de mandato del 3 de noviembre, en los que según las encuestas los demócratas podrían lograr avances en el Capitolio, la estrategia republicana busca hacer foco en uno de los temas en los que el partido sacó más ventaja en los últimos ciclos electorales, como el combate a la migración ilegal y la seguridad fronteriza.

“Esto es lo que quieren los demócratas. Esto ocurrió todos los días bajo Biden y en cuanto los demócratas recuperen el poder, lo harán de nuevo. Quieren destruir nuestro país”, afirmó en X el senador republicano Rick Scott (Florida), con un reposteo de la cuenta de la Casa Blanca con videos de Ceuta.

This is what Democrats want.



This happened every single day under Biden and the SECOND Democrats regain power, they’ll do it again.



They want to destroy our country. https://t.co/KZQAqUEzyv — Rick Scott (@SenRickScott) July 31, 2026

“Esto es lo que los demócratas le hicieron a Estados Unidos (y lo que quieren hacer de nuevo)”, advirtió, por su parte, el senador Eric Schmitt (Misuri), quien acusó a la oposición de promover “fronteras abiertas y una amnistía masiva”.

Mientras las encuestas revelan que el alto costo de vida y la inflación están al tope de las preocupaciones de los votantes, la inmigración perdió relevancia en esa lista durante el último tiempo. Según un estudio mensual de Gallup sobre el “problema más importante”, entre los norteamericanos ese ítem cayó del 20% en febrero al 9% en julio.

Además, un reciente estudio del Pew Research Center que consultó a los norteamericanos sobre qué tema le gustaría más escuchar hablar a los candidatos al Congreso de su distrito durante la campaña de este año, el 29% contestó “economía”, y solo el 7% “inmigración”, por debajo incluso de “ética de gobierno y reformas” (9%).

“La aprobación del presidente está muy baja en una gran cantidad de temas. Probablemente esté arrastrando consigo a su Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato. Así que cuando ve estas imágenes [de Ceuta] y encuentra la manera de amplificarlas, hace todo lo posible por utilizar el asunto para intentar asustar a los norteamericanos y disuadirlos de votar a los demócratas”, apuntó el analista político norteamericano Michael Yaki.

Crisis en Ceuta: 50.000 migrantes cruzaron la frontera en las últimas hora

Las imágenes del caos en Ceuta, donde hoy fue instalada una nueva barrera neumática en el espigón que delimita la frontera con Marruecos, fueron usadas como munición por los republicanos para avivar el tema migratorio en la campaña.

“Esto es el marxismo en la práctica: fronteras abiertas, soberanía erosionada y migración ilegal a gran escala. Lo que está sucediendo en tiempo real en España es exactamente el futuro que la izquierda radical imagina para Estados Unidos“, alertó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

THIS is Marxism in practice: open borders, eroded sovereignty, and unlawful migration on a massive scale.



What’s happening in REAL TIME in Spain is EXACTLY the future the radical Left envisions for America. The socialists are ruining Spain just as they would the U.S.



We MUST… https://t.co/Tt5KFc0L8a — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 31, 2026

“Los socialistas están arruinando España tal como lo harían con Estados Unidos. ¡Debemos derrotar a los demócratas del caucus comunista! ¡Y lo haremos!”, auguró.

Las advertencias se multiplicaron a coro. “Esta fue nuestra frontera sur bajo Biden. Nunca más”, señaló la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, con imágenes de migrantes agolpados contra el muro entre Estados Unidos y México.

This was our southern border under Biden.

NEVER. AGAIN. pic.twitter.com/X1hihW0Yby — House Republicans (@HouseGOP) July 31, 2026

“Lo que está pasando en España pasó en Estados Unidos bajo Biden. Volverá a pasar si los demócratas se salen con la suya”, reforzó la Conferencia Republicana del Senado.

What’s happening in Spain happened in America under Biden.



It’ll happen again if Democrats get their waypic.twitter.com/nB7xaSRkxC — Senate Republicans (@SenateGOP) July 31, 2026

El representante republicano Brandon Gill (Texas), fue irónico al referirse a las “imágenes completamente locas” de inmigrantes ilegales “de países del tercer mundo irrumpiendo por las fronteras de España, mientras su gobierno izquierdista no hace nada al respecto”.

“Oh, espera: esta era la frontera sur de Estados Unidos la última vez que el Partido Demócrata estaba en el poder”, aguijoneó en el mensaje, con videos de migrantes en caravana cruzando un río.

The images of illegal third-world migrants storming over the borders of Spain, while their leftist government does nothing about it, are completely insane.



Oh, wait-- this was America's southern border the last time the Democrat Party was in power. pic.twitter.com/0DUS5IxTRi — Brandon Gill (@realBrandonGill) July 31, 2026

“No dejes que los medios te engañen”, advirtió la representante republicana Nancy Mace (Carolina del Sur), al referirse a los migrantes que entraron en Ceuta.

“Son criminales y su cultura es incompatible con la civilización occidental [...]. Esto es solo el comienzo. Si no abandonamos la mentalidad de tener demasiado miedo de ser llamados islamófobos o racistas, esto sucederá en todas partes. Esto no es inmigración. Esto es una invasión”, añadió.

In the past 24 hours, around 60,000 Muslim "migrants" from Morocco have INVADED Spain.



Do not let the media fool you. These are criminals and their culture is incompatible with Western civilization. These are all military-age men breaking into homes, looting businesses, setting… pic.twitter.com/lQVSkju5Db — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) July 31, 2026

Para la campaña de este año, los republicanos hicieron una apuesta fuerte en su mensaje sobre el control de la migración ilegal, que la Casa Blanca destaca como uno de los puntos fuertes de su gestión.

De acuerdo a un análisis de NPR, desde principios de año el Partido Republicano y las organizaciones que lo respaldan emitieron casi 300 anuncios a nivel nacional que mencionan la inmigración o tratan exclusivamente sobre ese eje, mientras que los demócratas y sus grupos afines difundieron solo 62.

Los cruces fronterizos ilegales se desplomaron bajo la administración Trump, y según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), las detenciones en la frontera sur cayeron cerca de 90% respecto a los niveles de 2024.