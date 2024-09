La única estrategia posible para comprar en Subway estos 10 nuevos productos si estás en EE.UU.

Subway cuenta con una oferta reducida de sándwiches, wraps, ensaladas y snacks, por lo que siempre es muy valorado por los usuarios cuando la cadena introduce nuevas opciones en su menú. Esta semana, los seguidores están especialmente emocionados con la llegada de una promoción no de uno, sino de 10 productos completamente nuevos en este gigante de la comida rápida.

Subway expandió su menú al incluir una nueva guarnición, una línea de sándwiches de ciabatta para el desayuno, y una selección de “Snackwiches”, unos sándwiches de tamaño pequeño diseñados para calmar el hambre del mediodía, según la cadena comunicó a Eat This, Not That!.

La única forma de conseguir los nuevos sandwiches de Subway

Sin embargo, estos nuevos productos están disponibles únicamente en los restaurantes Subway de Canadá, por lo que los fanáticos en Estados Unidos deberán esperar un poco más para que estas novedades lleguen al país (se presume que será antes de fin año).

Por el momento, quienes vivan en Canadá o visiten ese país, pueden disfrutar de estas nuevas opciones. Aunque cada uno de estos productos aporta algo diferente, todos comparten una característica en común: su precio accesible. Por ejemplo, los sándwiches de desayuno tienen un precio inicial de 3 dólalres, mientras que los Snackwiches comienzan en 4 dólares, informaron desde Business Wire.

“Los canadienses valoran una buena relación calidad-precio sin comprometer el sabor, y por eso estamos tan entusiasmados con nuestras nuevas ofertas de bocadillos y desayunos Ciabatta”, comentó Lisa Mazurkewich, directora de marketing de Subway Canadá al medio. “Con todos los nuevos bocadillos y desayunos a un precio de 5 dólares o menos, esta expansión del menú permite a los canadienses disfrutar de comidas recién preparadas a cualquier hora del día a un precio excelente”.

Los nuevos sándwiches de desayuno están disponibles en cinco sabores básicos: salchicha con queso, huevo con queso, tocino con huevo, salchicha con huevo, y jamón con huevo, los cuales se pueden personalizar con salsas y vegetales a gusto.

Por otro lado, los nuevos Snackwiches también se sirven en pan de ciabatta y vienen en cuatro opciones:

Turkey Ranch (350 calorías): pavo, queso cheddar procesado, espinacas, tomates y salsa ranch con pimienta.

(350 calorías): pavo, queso cheddar procesado, espinacas, tomates y salsa ranch con pimienta. Jamón con mostaza y miel (320 calorías): jamón, queso cheddar procesado, lechuga, tomates, pepinillos, cebolla roja y salsa chipotle.

(320 calorías): jamón, queso cheddar procesado, lechuga, tomates, pepinillos, cebolla roja y salsa chipotle. BLT (400 calorías): tocino, queso cheddar canadiense, lechuga, tomates y mayonesa.

(400 calorías): tocino, queso cheddar canadiense, lechuga, tomates y mayonesa. Tres quesos (350 calorías): queso cheddar canadiense, queso cheddar procesado y queso rallado.

La décima novedad en los restaurantes Subway de Canadá son los Potato Rings (150 calorías), unas crujientes papas fritas con una forma circular distintiva. Con un precio sugerido de 2 dólares, los Potato Rings son también la opción más económica de estos nuevos productos.

Potato crispers, un clásico de Subway (Dublin Gazette)

Aunque que las tiendas Subway en Estados Unidos no fueron incluidas en este lanzamiento del menú canadiense, la cadena introdujo recientemente una oferta atractiva para sus clientes en Estados Unidos. Subway está ofreciendo sándwiches de 30 cm. por solo US$6,99, en una promoción que abarca tanto sándwiches personalizados como los de la “Serie Subway” diseñados por chefs. Los clientes interesados solo deben ingresar el código 699FL al hacer su pedido a través de la aplicación o el sitio web para aprovechar esta promoción.

