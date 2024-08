Las siete cadenas de comida rápida más económicas de EE.UU. en 2024

Las cadenas de comida rápida son la opción de muchos estadounidenses para un almuerzo o cena barata. Pero, en 2024, los precios aumentaron a un ritmo cercano al doble de la tasa de inflación. Desde el Big Mac de McDonald’s hasta los sándwiches de 30 cm de Subway, los populares combos están más caros que nunca. A pesar de que estas subas de precio son una tendencia en la mayoría de restaurantes, existen cadenas donde es posible encontrar platos satisfactorios sin gastar una -pequeña- fortuna.

Estas son las 7 cadenas de comida rápida más baratas

Según diversos informes, los precios del menú de McDonald’s subieron un 100% en la última década. Wendy’s no se queda atrás y un asombroso aumento del 31% en los últimos dos años. Popeyes también es un 86% más caro que hace diez años atrás.

Si bien la inflación impactó a todas las cadenas, algunas tienen aumentos menores que otras Internet: C

En medio de una realidad donde las cadenas líderes presentan precios exorbitantes, otras aparecen como una opción asequible para el público. Por eso, el sitio Eat This, Not That elaboró un listado con las siete más económicas:

1. Jack in the Box

La cadena de la Costa Oeste lanzó este año una nueva opción económica. El menú Jack’s Munchies Under salió a la venta en mayo y ofrece múltiples alternativas por tan sólo US$4.

Esta variante ofrece palitos de tostada francesa, hamburguesas o su nuevo sándwich de queso a la parrilla. Más allá de este combo, Jack in the Box tiene muy buenas ofertas como los dos tacos por US$0.99.

2. Burger King

Este restaurante es la competencia directa de McDonald’s. A diferencia de su rival, BK logró mantener sus precios estables.

Además de la estabilidad, lanzó las mejores ofertas del 2024. El menú US$5 Your Way Meal permite construir un combo personalizado por ese módico precio. Las opciones van desde una Whopper Jr. a una Chicken Jr., con bebida y una porción pequeña de papas fritas.

3. Del Taco

El menú Del’s Real Deal$ es la nueva promoción del restaurante de la Costa Oeste. Esta variante incluye una serie de 15 artículos, cada uno con valores entre los US$0.99 y los US$2. Dentro de las deliciosas opciones, están las papas fritas, el guacamole casero, los nachos de queso y los tacos de pollo.

4. Taco Bell

La cadena insignia de la cocina mexicana actualizó su propio menú. Ahora, cuenta con 10 platos abundantes por menos de US$3. Las opciones incluyen un burrito de frijoles por US$1.19, burrito de pollo por US$2.49, o los nachos con carne por US$2.99.

5. White Castle

La icónica e histórica cadena de hamburguesas anunció, por tiempo limitado, un combo de 10 hamburguesas con queso por solo US$7.99. Esta oferta es la más increíble del 2024, ya que cada ítem cuesta menos de US$0.80.

La fama de White Castle es gracias a sus sliders, unas hamburguesas pequeñas que permiten comer más de un sándwich

6. Krystal

En el caso de este restaurante, ofrece dos opciones económicas. La primera es individual e incluye dos hamburguesas pequeñas, una porción de papas y una bebida a elección por US$4.99. La otra alternativa es el menú familiar que trae cuatro hamburguesas, cuatro hot dogs, y cuatro papas pequeñas por sólo US$15.99.

7. Sonic

El mes pasado, la cadena lanzó el menú Fun.99. El mismo ofrece ítems por solo US$1.99. Dentro de esta promoción se encuentran batidos de 12 sabores diferentes, una hamburguesa doble con queso, tater tots y su nuevo wrap de queso.

LA NACION