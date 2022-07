Las características que convierten a Miami en una de las mejores ciudades del mundo

La revista Time publicó una lista de los 50 mejores lugares del mundo para visitar este 2022 y Miami estuvo dentro de ella. Según la publicación que hicieron el pasado 15 de julio, esta ciudad de Florida se encuentra dentro de las más cool para vacacionar, por su amplio repertorio de actividades y atracciones para los turistas. No solo eso, sino que también ha sido sede de los más grandes eventos deportivos en el último año.

Este listado se armó con base en las recomendaciones de su red internacional de corresponsales y colaboradores, “con la mirada puesta en aquellos que ofrecen experiencias nuevas y emocionantes”, según la revista. Incluyeron destinos clásicos, así como algunos sitios no tan explorados por el mundo. Pero todos tienen una característica en común: que son ciudades que están “prosperando, creciendo y cambiando... trazando un camino hacia la recuperación económica”, dijo TIME.

En ese sentido, Miami es desde su perspectiva una de las mejores ciudades del mundo primero por los eventos deportivos de los cuales ha sido anfitrión, como el Gran Premio inaugural que atrajo a cientos de celebridades para presenciar este circuito de la Fórmula 1. Incluso ESPN catalogó esta ciudad como “el centro del universo deportivo”.

Bad Bunny acudió al Gran Premio de Miami este año (Foto AP/Lynne Sladky)

En cuanto a las actividades que se podrán realizar allí, se encuentra también un parque al aire libre llamado Underline, ubicado en Riverfront y abrirá hasta 2025. A pesar de que todavía no hay acceso al público, Time consideró que gracias a este tipo de infraestructuras es una de las ciudades que están más a la vanguardia.

Entre los elementos que destacaron estuvo Brickell Backyard, un tramo de mini carreteras para bicicletas, así como espacios públicos en los que la gente puede hacer yoga y escuchar música en vivo. Debajo está el Metrorail de Miami, el cual acaba de ganar el premio A+ de Architizer por Arquitectura y Transformación Urbana.

Miami es catalogada como una ciudad para cosmopolitas, según Time, por la gran apertura de hoteles que ha tenido en los últimos meses. Entre ellos, se encuentra el lúdico Moxy Miami South Beach, el AC Hotel by Marriott, Element by Westin de doble marca en Brickell y el Art Deco Gabriel South Beach, Curio Collection by Hilton, el cual funciona con energía renovable.

Miami es uno de los lugares preferidos también para vivir Unsplash

No solo eso, sino que también Uma House, South Beach es parte de las atracciones y el hotel Esmé, que tiene un pueblo de bares y restaurantes en Española Way.

En resumen, Miami es, al menos para esta revista, una ciudad a la cual se puede acceder desde lo más tradicional, hasta lo más vanguardista. Se trata de un lugar que apunta hacia el estilo futurista, así que Time consideró que sería uno de los sitios que ayuden a la economía mundial.

Modernos edificios en la zona de Brickell. Sofía López Mañán

Otras ciudades de Estados Unidos dentro del top 50

La revista Time también incluyó a otras ciudades del país norteamericano dentro de su listado: Portland, San Francisco, Detroit y Michigan. Por supuesto que hay otros puntos del mundo, incluso hay varios destinos turísticos de Canadá, pero dentro de Norteamérica Miami es uno de los más destacados.