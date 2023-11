escuchar

Las personas que destacan en la inteligencia emocional tienen una habilidad para entender no solo sus propias emociones, sino también las complejidades de quienes las rodean. Este talento les permite crear lazos personales más sólidos y de respeto, en un ambiente de empatía, unión y colaboración. Para el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, que es un estudioso en el tema, la inteligencia emocional es el “conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de la persona ante los cambios”.

Por su parte, Harvey Deutschendorf, autor del libro Emotional Intelligence Game Changers: 101 Simple Ways to Win at Work and Life (La inteligencia emocional cambia el juego: 101 maneras sencillas de ganar en el trabajo y en la vida) explicó para CNBC, que ha observado cómo la capacidad de comunicarse de manera efectiva, combinada con una profunda comprensión del lenguaje corporal, se convierte en el cimiento crucial para el desarrollo de relaciones profundas y un crecimiento personal integral.

La inteligencia emocional es una habilidad que ayuda a mejorar la relación con los demás Unsplash

Deutschendorf en su perfil de LinkedIn revela que le apasiona ver cómo las personas alcanzan su misión cuando aprovechan sus fortalezas internas: “Mi relación con la inteligencia emocional es más que un tema de estudio para mí. Transformó mi propia vida y creo firmemente que puede marcar una diferencia significativa en todos los ámbitos para todos”. Para él, el desarrollo de esta habilidad no solo impacta en la calidad de las relaciones interpersonales, sino que también influye en el éxito en diversos ámbitos.

Las ocho cosas que las personas con inteligencia emocional, desde su perspectiva, son:

No se centran solo en ellos . Para el escritor es muy importante reconocer los logros de los demás y hacerlos sentir orgullosos: “Hacer esto con sinceridad garantiza que será recordado de manera positiva”.

. Para el escritor es muy importante reconocer los logros de los demás y hacerlos sentir orgullosos: “Hacer esto con sinceridad garantiza que será recordado de manera positiva”. No imponen sus opiniones sobre los demás . Evitar coaccionar a las personas evita que se pongan a la defensiva: “Permita que el otro sienta que tiene el control de la situación e incítela a hablar mientras usted escucha activamente”.

. Evitar coaccionar a las personas evita que se pongan a la defensiva: “Permita que el otro sienta que tiene el control de la situación e incítela a hablar mientras usted escucha activamente”. No dicen “eso no es mi responsabilidad” . Los empleados excepcionales ayudarán cada vez que les sea posible: “Ven su papel como una parte clave y, a menudo, buscan formas de contribuir a la organización”.

. Los empleados excepcionales ayudarán cada vez que les sea posible: “Ven su papel como una parte clave y, a menudo, buscan formas de contribuir a la organización”. No pierden el tiempo con cualquier persona . Las personas que manejan su inteligencia emocional eligen con quién se relacionan: “Se juntan con otras personas que piensan positivamente con quienes comparten metas y aspiraciones comunes”.

. Las personas que manejan su inteligencia emocional eligen con quién se relacionan: “Se juntan con otras personas que piensan positivamente con quienes comparten metas y aspiraciones comunes”. No se distraen fácilmente . El experto insta a mostrar un buen manejo de la inteligencia emocional, prestándole completa atención a los otros, sonriendo y con contacto visual.

. El experto insta a mostrar un buen manejo de la inteligencia emocional, prestándole completa atención a los otros, sonriendo y con contacto visual. No olvidan los detalles . Es importante no pasar por alto el nombre del receptor y aspectos sobre su vida personal, si es que los mencionó en la charla: “A medida que su relación se profundiza, considere tomar nota de fechas importantes (por ejemplo, su cumpleaños o aniversario)”.

. Es importante no pasar por alto el nombre del receptor y aspectos sobre su vida personal, si es que los mencionó en la charla: “A medida que su relación se profundiza, considere tomar nota de fechas importantes (por ejemplo, su cumpleaños o aniversario)”. Evitan formar parte de chistes ofensivos o de mal gusto . El experto asegura que unirse bromas “es una de las formas más rápidas de desanimar a la gente porque indica un enorme déficit de conciencia y sensibilidad”.

. El experto asegura que unirse bromas “es una de las formas más rápidas de desanimar a la gente porque indica un enorme déficit de conciencia y sensibilidad”. Dejan hablar a los demás. Además de aportar su punto de vista, las personas con inteligencia emocional permiten la libre expresión.

La inteligencia emocional es una habilidad que puede desarrollarse para alcanzar metas profesionales y personales Unsplash

¿Por qué es valiosa la inteligencia emocional?

Según los psicólogos expertos en inteligencia emocional y autores Travis Bradberry y Jean Greaves, debido a la conformación del cerebro, la primera reacción que tiene una persona ante cualquier acontecimiento es emocional, sin embargo, no todas las personas saben identificar sus propias emociones.

La atención hacia la otra persona en una conversación refleja una alta inteligencia emocional Unsplash

