Las diez frases que se deben decir cada día para ser más feliz, según una experta en bienestar

En la búsqueda de la felicidad y el bienestar, las relaciones personales juegan un papel clave. Mantener vínculos saludables y comunicarse efectivamente puede ser un desafío, especialmente cuando se enfrentan barreras que no se saben cómo superar.

La experta en bienestar, Stephanie Harrison escribe en CNBC Make It y recomienda utilizar 10 frases basándose en su libro New Happy: Getting Happiness Right in a World That’s Got It Wrong. La autora explica que, para construir mejores relaciones y vínculos, es importante poner en práctica estos puntos que generalmente no se enseñan y aparecen barreras que no se saben resolver.

Diez frases para mantener las relaciones prósperas y felices

“¿Cómo te sientes realmente?”

La primera frase en la que hace hincapié tras analizar su nuevo libro es el hecho de preguntarle al otro como se siente para dar cuenta del interés depositado. En muchas ocasiones las personas se inhiben y no comparten sus sentimientos de preocupación, dolor, culpa, etcétera.

El especialista expresa que esto funciona como una estrategia psicológica porque las investigaciones comprobaron que demostrar sentimientos con palabras facilita la correcta gestión de los mismos.

“¿Me contarás más?”

Los estudios indican que las personas normalmente recurren a cuatro tipos de preguntas, pero las más punzantes y las que más mella hacen en el otro son las que profundizan y muestran interés. La situación de invitar al otro a que se explaye más en lo que está contando demuestra importancia.

“Estoy agradecido por ti”

Otra que también tiene impacto positivo en el otro, y en quien la dice, es la expresión de agradecimiento. La gratitud actúa como “amortiguador” y previene el estrés. El autor explica que, por ejemplo, las parejas agradecidas atraviesan mayores satisfacciones en la relación.

La gente contribuye al bienestar de distintos modos simples como aquel compañero de trabajo que alienta a un proyecto o ese amigo que da buenos consejos.

“Eres genial”

Parece solo un simple cumplido pero, sin dudas, genera algo muy importante en quien lo recibe. Son elogios muy significativos que dejan satisfechos al otro porque el que lo expresa pone énfasis en las cualidades internas.

“Te perdono”

A veces cuesta mucho perdonar por la magnitud que pudo haber tenido un error o el malestar que pudo haber causado, aunque el experto aclara que se debe apelar a la compasión y a la empatía. Reconocer errores es parte del ser humano y el perdón aporta un bienestar psicológico.

“Sigue adelante”

Unas palabras de aliento siempre suman en momentos de dificultad o desafíos que no se cumplen. Estas inspiran al receptor y lo invitan a ser más perseverante.

“¿Qué necesitas?”

A la edad de siete años, los niños comienzan a dejar de pedir ayuda por miedo a que eso los haga parecer incompetentes frente a los demás. Hay que ayudar a los niños, y también adultos, en su vida a obtener la ayuda que necesitan utilizando esta sencilla pregunta.

“Está bien si esto se siente difícil”

El dolor suele provocar vergüenza y dificultad para expresarlo, pero está bien que las cosas cuesten. Se desarrolla una mayor autocompasión al validar los sentimientos de las personas y brindándoles apoyo.

“Me importas”

Super breve y bien concisa, esta frase parece común pero siempre es importante decirla y asegurarse de que la otra persona lo escuche.

“Te amo”

Lo mismo sucede con esta frase tan utilizada que expresa en muchas formas un sentimiento de cariño. Mejora el bienestar de ambas partes, la satisfacción en la relación y el sentido de la vida.

