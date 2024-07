Es inmigrante indocumentada y cuenta cómo le reveló a su novio estadounidense de su estatus: “Un amor ilegal”

Escuchar

Una joven inmigrante en Estados Unidos reveló que vivió un momento de angustia al contarle a su novio, oriundo de ese país, la verdad sobre su origen. De esa manera, expresó que conoció a su actual pareja y durante las primeras citas, que fueron a distancia, prefirió omitir ese detalle, pero un día decidió decir la verdad.

La usuaria, conocida en TikTok como “La Marielisa”, se volvió viral tras subir un video en el que relató su historia. Durante dos meses, ella y su pareja hablaron por teléfono y videollamada, incluso mencionaron sus propios deseos de casarse y hasta tener hijos. Sin embargo, la joven no le había revelado que no era residente legal en EE.UU. De hecho, su visa de trabajo había expirado, dejándola en una situación vulnerable. A pesar de sus miedos, en el video contó que sabía que “debía ser honesta” con su nueva pareja antes de que la situación se complicara más.

Un día, el momento de conocerse en persona llegó, y el hombre condujo hasta donde ella vivía. “Yo no planeé conocer a este ‘gringo’ y enamorarme tanto de él”, relató en su video. A pesar de sus preocupaciones, la primera cita inició como una experiencia “espectacular”. Ambos fueron a un lago e hicieron un pícnic romántico.

Sin embargo, hacia el final de la cita, cuando el prospecto iba a dejarla en su casa, ella tuvo un impulso y decidió contarle la verdad. “Te quiero decir algo, no te puedo ocultar esto. Seguro cambia la manera en que me ves, pero yo no tengo documentos”, le dijo. El hombre, en lugar de reaccionar negativamente, la miró con humor y le respondió: “Ah, entonces vamos a tener un amor ilegal”.

La influencer "La Marielisa" junto a su novio estadounidense Instagram @lamarielisa_

Su respuesta le brindó a la joven un alivio inmenso. El hombre le pidió que no se preocupara y que en el futuro buscarían una solución. En ese momento, la tiktoker relata que se dio cuenta de que había encontrado a su pareja ideal y se enamoró aún más de su personalidad. Su historia resonó profundamente entre su comunidad de 217 mil seguidores de Tiktok, quienes compartieron sus reacciones.

Una historia con final feliz: hubo boda

Tras este incómodo momento, Marielisa siguió su relación y actualmente, se encuentra casada con él. En el video viral, la mujer migrante muestra su anillo de bodas y asegura a sus seguidores que la felicidad “está a la vuelta de la esquina” para todo el mundo. Según ella, solo es cuestión de desearlo con fuerza.

La romántica historia de amor entre "La Marielisa" y su esposo Instagram @lamarielisa_

“No bajes tus estándares, ya va a llegar alguien que te va a aceptar con absolutamente todo lo que eres. Y va a llegar eso exacto que le pediste a Dios. Porque yo se lo pedí en una carta así tal cual. Sí, hasta agregando que la pareja que viniera me diera los papeles”, comentó la mujer. “Si estás en la misma situación que yo, por favor, no pierdas las esperanzas. Créele a dios que si hay hombres buenos ahí afuera esperando por ti”, concluyó.

