Las monedas Stella, que son piezas de oro de 4 dólares, se distinguen porque no eran de circulación común, sino que se crearon para usarse como intercambio comercial. Su nombre deriva de la gran estrella de cinco puntas que adorna el reverso, un detalle que las hace únicas. Estos ejemplares excepcionales se acuñaron en 1879 y 1880, como resultado de la iniciativa de John Adam Kasson, quien en ese tiempo se desempeñaba como ministro estadounidense en Austria. Ahora, algunas han alcanzado precios de venta superiores a los US$60.000. Incluso, una superó los US$2,5 millones, según la casa de subastas Bonhams.

Las moneda Stella de 4 dólares tenía un uso especial Captura bonhams.com

Adam Kasson tenía la convicción de que unas monedas especiales acuñadas en ese metal serían de gran utilidad para los estadounidenses que viajaran fuera de su país, ya que creía que podrían intercambiarse por otras monedas de un valor aproximado en países como Francia, Alemania y algunas otras naciones europeas.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, se cree que la moneda especial no obtuvo el éxito deseado porque las personas no le encontraron algún tipo de uso. “La gente nunca se sumó del todo”, contó Paul Song, director de monedas y billetes de la casa de subastas internacional Bonhams, a Bloomberg, en una cita tomada por The Sun.

Según el experto, a las personas comunes no les interesaba entender el funcionamiento ni los beneficios de los negocios fuera de su país. Quizá por esa razón, les dieron un uso como de una elegante joyería: “Era demasiado exagerado decir que el ciudadano medio en 1880 estaba pensando en el comercio internacional. Simplemente, perdieron el interés”.

Las monedas stella se fabricaron en oro, pensadas para intercambios internacionales Captura bonhams.com/

De las monedas de oro Stella se acuñaron dos diseños de anverso distintos: el tipo ‘Flowing Hair’, a cargo de Charles E. Barber, quien era el grabador en jefe de la Casa de la Moneda en ese momento; y el tipo ‘Coiled Hair’, obra de George T. Morgan, quien diseñó el famoso Morgan Silver Dollar. Cada modelo se ha logrado subastar en diferentes cantidades de dinero, dependiendo de su estado de su conservación.

En la Casa de Subastas Bonhams, se informa de una transacción de la pieza de 1880 de US$4 Stella Coiled Hair. Es decir, del diseño de George T. Morgan. La subasta se realizó el 23 de septiembre de 2013, en Los Ángeles, California, por un total de 2.574.000 dólares estadounidenses.

La moneda Stella se llama así por la figura de estrella que tiene en una de sus caras Captura pcgs.com/

Los detalles de la moneda Stella

En el reverso de la moneda, en lugar del lema habitual “In God We Trust” (”En Dios confiamos”), se lee DEO EST GLORIA, que se puede traducir como “Dios es Glorioso”. El sitio experto en numismática PCGS señala que las cifras exactas de acuñación para cada edición no se conocen con total precisión, pero que se estima que se produjeron 425 piezas para Flowing Hair de 1879; 10 para Coiled Hair de 1879, 15 para Flowing Hair de 1880 y 10 para Coiled Hair fechadas con 1880.

A su vez, se sugiere que es probable que las acuñaciones de la moneda Stella hayan sido mayores a lo que actualmente se considera. Estas cifras, aunque son estimaciones, dan una idea de la rareza y del valor de estas piezas.