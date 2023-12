escuchar

El ambiente navideño ya se siente en las calles de las ciudades y en los hogares se respiran aromas a canela y vainilla, ya sea por los frutales ponches o las decoraciones perfumadas. Para estar en línea con las festividades, los servicios streaming prepararon un catálogo de estrenos y películas clásicas para consentir a los amantes del cine. Netflix, Amazon, Apple TV, Paramount y Disney están listos con los films más conmovedores y en español.

Además de los clásicos The Family Man (Hombre de familia), Home Alone (Mi pobre angelito) y Elf, hay una buena cantidad de películas navideñas protagonizadas por caras familiares, como Eddie Murphy, Jennifer Garner, Diane Keaton, Tom Hanks, Kate Winslet y Cameron Diaz. Además, en la oferta digital existen varios estrenos que apuestan a convertirse en un clásico, como ahora es The Holiday (El Descanso). Sin más preámbulos, estas con las películas para esperar la Navidad 2023, que prometen brindar lindos momentos de distracción, con sus fechas de estreno. Todas están dobladas al español y algunas ya están disponibles desde noviembre.

Películas de Navidad en Netflix: fechas de estreno

Noviembre 15: Best. Christmas. Ever ! ( Mejor navidad ¡imposible! ), protagonizada por Brandy Norwood, Heather Graham y Jason Biggs.

! ( ), protagonizada por Brandy Norwood, Heather Graham y Jason Biggs. Noviembre 30: Family Switch ( Familia revuelta ). Actúan Jennifer Garner, Ed Helms, Rita Moreno, Emma Myers y Brady Noon.

( ). Actúan Jennifer Garner, Ed Helms, Rita Moreno, Emma Myers y Brady Noon. Noviembre 30: The Bad Guys: A Very Bad Holiday (Los tipos malos: una Navidad muy mala). Esta película infantil animada cuenta con las voces de Michael Godere, Ezekiel Ajeigbe, Raul Ceballos, Chris Diamantopoulos, Mallory Low, Zehra Fazal, Keith Silverstein y Kari Wahlgren.

Netflix tiene varios estrenos de películas navideñas, perfectas para la época IMDB

Películas de Navidad para niños en Disney +

Noviembre 17: Dashing Through the Snow ( La magia de la navidad ), protagonizada por Lil Rel Howery, Chris “Ludacris” Bridges, Teyonah Parris, Oscar Nuñez, Madison Skye Validum, Mary Lynn Rajskub, Ravi V. Patel, Gina Brillon, Kevin Connolly y Zulay Henao.

( ), protagonizada por Lil Rel Howery, Chris “Ludacris” Bridges, Teyonah Parris, Oscar Nuñez, Madison Skye Validum, Mary Lynn Rajskub, Ravi V. Patel, Gina Brillon, Kevin Connolly y Zulay Henao. Diciembre 8: Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever (El diario de Greg: ¡Navidad sin salida!). Se trata de una película animada que cuenta el doblaje de Wesley Kimmel, Erica Cerra y Hunter Dillon.

Estrenos de películas de Navidad en Disney Channel

Noviembre 22: The Naughty Nine cuenta con las actuaciones estelares de Danny Glover, Winslow Fegley, Camila Rodríguez, Anthony Joo, Imogen Cohen, Clara Stack, Ayden Elijah, Madilyn Kellam y Derek Theler.

Eddie Murphy es uno de los actores que más presencia tienen en las cintas navideñas IMDB

Películas de Navidad animadas en Amazon

Diciembre 1: Candy Cane Lane ( La calle de la Navidad ). Actúan Eddie Murphy, Jillian Bell, Tracee Ellis Ross, Ken Marino y Nick Offerman.

( ). Actúan Eddie Murphy, Jillian Bell, Tracee Ellis Ross, Ken Marino y Nick Offerman. Diciembre 8: Merry Little Batman (Un pequeño Batman navideño), cinta animada con las voces de Yonas Kibreab, Luke Wilson, James Cromwell y David Hornsby.

Las mejores películas para ver en Navidad este 2023

Además de esos lanzamientos, Netflix tiene un gran catálogo de producciones alusivas a la Navidad, como The Claus Family (La Familia Claus) 1, 2 y 3; A Christmas Prince (Un príncipe de Navidad); The Grinch (El Grinch) y Jingle Jangle: A Christmas Journey (Jingle Jangle: Una mágica Navidad), por mencionar algunas.

HBO, que también cuenta con una parrilla atractiva para un maratón navideño, ofrece diversas producciones como Arthur Christmas (Operación regalo), Deck the Halls (Una Navidad muy prendida) y A Christmas Story Christmas (Una navideña historia de Navidad).

Por su parte, Apple TV tiene para los amantes de la Navidad y del cine películas como Last Christmas (Last Christmas: Otra oportunidad para amar), el clásico Jingle All the Way (El Regalo Prometido), y Noelle.