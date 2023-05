Las predicciones de Niño Prodigio sobre el reinado de Carlos III

escuchar

El experto en astrología Niño Prodigio sacó sus cartas para hacer algunas predicciones relacionadas con el reinado entrante del rey Carlos III. Desde que falleció su madre, la reina Isabel II, han surgido muchas teorías sobre qué sucederá con el nuevo mando de la familia real británica. Había algunas en las que se vaticinaba que sería un reinado corto por la edad del monarca, aunque otras apuntaban a todo lo contrario. Ahora, el astrólogo se inclinó hacia un lado claro de la balanza.

A través de su canal de YouTube oficial, el místico dominicano aseguró que el padre de los príncipes Harry y William está rodeado de muchos problemas y especulaciones, especialmente por temas del pasado, como la muerte de la princesa Diana y las acusaciones de abuso sexual en contra del príncipe Andrés. Sin embargo, ese no será un impedimento para el rey ni la reina consorte, Camila. “Eso pasa (los conflictos) hasta en las mejores familias”, consideró Niño Prodigio.

Además, contrario a lo que una gran cantidad de gente suponía, el monarca estará por un largo tiempo en el trono, de acuerdo con las proyecciones: “Yo aquí no veo nada de muerte, nada negativo. Sí existen rumores alrededor, pero sus cartas no las veo negativas... No aparecen cosas trágicas, como muchas personas las han pronosticado”.

Estas son las predicciones de Niño Prodigio para el reinado de Carlos III

Auguró que en unos “seis o siete años” presentará una enfermedad y que ahí podría tener complicaciones, pero por el momento todo estará tranquilo. “El Rey Carlos III dará mucho de que hablar todavía y lo veo más vivo que muchos otros de los que están ahí...”.

Finalmente, Niño Prodigio adelantó un posible problema de dinero dentro de la familia real. Además, durante su reinado sucederán algunas cosas positivas: “Alguien se va a casar o algo se va a unir dentro de la familia”. Asimismo, la reina consorte intentaría hacer un cambio positivo en la sociedad británica “para ganarse al pueblo”.

Cabe destacar que los vaticinios de este astrólogo no tienen ningún sustento científico ni forma de comprobarse, pero se convirtió en un adivino famoso para el público, dado que algunas de sus proyecciones se han cumplido y por sus constantes apariciones en los medios de comunicación.

Problemas actuales de la familia real

Más allá de lo que les espera a los nuevos mandos reales, en general, la familia real ha atravesado por algunas problemáticas públicas después de la muerte de la reina Isabel II. Una fue luego de que el rey Carlos III le pidiera al príncipe Andrés que se retirara de su finca ubicada en el castillo Windsor, un pedido que se ha negado a cumplir.

El rey Carlos III y la reina Camila en su primera foto oficial tras la coronación

Otro de los problemas recientes más llamativos fue la salida de la modista Angela Kelly, la mano derecha de la reina por casi tres décadas. Tras la coronación del rey Carlos III, tuvo que abandonar el castillo por una supuesta petición del monarca, luego de que aprovechara la cercanía que tenía con su madre para filtrar algunos de sus secretos.

LA NACION