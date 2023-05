Por qué Tina Turner perdió su nacionalidad estadounidense

escuchar

Tina Turner perdió la ciudadanía estadounidense en 2013, luego de haber sido residente de Suiza por casi 20 años junto con su esposo. Adquirió la naturalización de ese país a unas semanas de cumplir 73 años y de manera consciente, con el argumento de que ya no tenía nada que la vinculara con Estados Unidos. Sin embargo, no fue una renuncia como tal, sino que llevó a cabo el proceso de una manera peculiar, de acuerdo con la embajada del país norteamericano ubicada en Berna, capital del territorio suizo.

El 2013 fue un año de grandes cambios para la nacida en Tennessee, dado que decidió dejar sus raíces atrás y enfocarse al 100% en su vida personal. En 2009 se alejó de los escenarios, así que estaba lista para formalizar su nueva realidad. A pesar de que ya había estado por mucho tiempo en Suiza, quería ser oficialmente ciudadana, por lo cual presentó su juramento de nacionalidad el 10 de abril de 2013, según información obtenida en ese momento por The Washington Post.

Tina Turner rehizo su vida con Erwin Bach luego de un matrimonio tormentoso GETTY IMAGES

Luego, en julio, se casó con el productor musical alemán Erwin Bach, después de haber mantenido 27 años de noviazgo con él, con lo que demostró su intención de oficializar cualquier lazo en su vida. El 24 de octubre de ese mismo año asistió a la embajada mencionada para firmar su Declaración de Renuncia Voluntaria a la Ciudadanía Estadounidense bajo la Sección 349 (a)(1) de la Ley de Inmigración y Naturalización.

No obstante, Turner no realizó una renuncia como tal, sino que “tomó la ciudadanía suiza con la intención de perderla”, según el mismo medio citado. Eso significa que evitó el proceso que requiere hacer una renuncia formal, en el que se deben pagar impuestos y otras sanciones por la pérdida de la ciudadanía de esa forma. Según la Sección 349 de la ley nombrada, un estadounidense perderá su nacionalidad si adquiere la de otro país después de los 18 años.

Anna Mae Bullock, nombre real de la artista, no tuvo reparo en perder este estatus, aseguró en ese instante, porque ya no tenía ningún vínculo fuerte con EE.UU., a excepción de su familia. Además, afirmó que no sostenía planes de volver a residir en ese país en el futuro, dado que su vida entera estaba en Suiza.

Turner se mudó a Suiza en 1995, cuando a Bach lo transfirieron por trabajo, de acuerdo con el medio Forbes. Vivió en el suburbio de Kusnacht en Zúrich, donde falleció el pasado 24 de mayo. Siempre estuvo feliz en ese país, ella misma lo confirmó en múltiples ocasiones. Desde su perspectiva, “no había un mejor lugar para vivir”.

Tina Turner contó en 1981 su historia de maltrato con Ike Turner, y después comenzó una nueva relación GETTY IMAGES

Otros famosos que renunciaron a la ciudadanía de EE.UU.

La intérprete de “Private Dancer” no fue la única que decidió perder la nacionalidad estadounidense. A la lista se añaden otros artistas, según el portal ThoughtCo. Si bien cada uno tuvo razones diferentes, todos coincidieron en la decisión:

La actriz Elizabeth Taylor

El poeta TS Elliot

El cineasta John Huston

La cantante María Callas

La bailarina Josephine Baker

El político WE.B. Du Bois

El empresario Ted Arison

LA NACION