Las reservas de petróleo de EE. UU. suben inesperadamente 3,6 millones de barriles

Las reservas comerciales de petróleo crudo aumentaron la semana pasada en Estados Unidos, a contramano de lo esperado por el mercado, según las cifras publicadas el jueves por la Agencia de Información Energética estadounidense (EIA).

Durante el periodo de siete días que finalizó el 16 de enero, los stocks de crudo aumentaron en 3,6 millones de barriles (mb), mientras que los analistas esperaban una disminución de unos 108.000 barriles, según una encuesta entre expertos realizada por la agencia Bloomberg.

Sin contar las reservas estratégicas, las existencias se situaron en 426 millones de barriles, el nivel más alto desde finales de noviembre.

Las reservas estratégicas volvieron a aumentar con respecto al periodo anterior, hasta alcanzar los 414,5 millones de barriles.

El aumento de las reservas comerciales se debe, en particular, a un importante descenso de las exportaciones (-14,3%) en la semana considerada.

Las importaciones también disminuyeron, aunque en menor grado (-9,1%).

La producción estadounidense disminuyó ligeramente, hasta los 13,73 millones de barriles diarios, y las refinerías operaron al 93,3% de su capacidad.