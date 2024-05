Las tácticas de la Primera Guerra Mundial usadas por Ucrania para derribar drones de Rusia

Escuchar

Las tácticas de defensa cambian constantemente ante los ataques rusos a Ucrania con drones. Las noticias expuestas del caso dan a conocer las crueldades que se llevan a cabo en cada bombardeo y de la necesidad de acudir a métodos impensados para enfrentar al enemigo. Bajo este escenario, un video compartido en las redes sociales reveló cómo el país presidido por Volodímir Zelenski ataca a los aviones no tripulados de Rusia con armamento que data de la Primera Guerra Mundial.

Según la revista Forbes, en abril, un artillero que conducía un avión de entrenamiento Yakovlev Yak-52, de la década de 1970, derribó a un dron Orlan-100, uno de los dispositivos de espionaje más utilizados por Moscú para revelar las posiciones enemigas.

El derribo fue filmado en videos desde el exterior, así como dentro del vehículo aéreo. En los clips compartidos en la plataforma X, se pueden escuchar varios disparos. Tras recibir los impactos, el dron, notablemente dañado, desciende con su paracaídas de manera automática.

Respecto de lo sucedido, el medio citado afirmó que este tipo de aviones de vuelo lento, que transportan artillería, son una elección primordial para enfrentar a vehículos aéreos no tripulados debido a los bajos costos y efectividad.

Antecedentes relacionados con la Primera Guerra Mundial

Por otro lado, y según consignaron, no es la primera vez en que los ucranianos usaron tácticas y tecnología de la Primera Guerra Mundial.

“La guerra de trincheras volvió. También los tanques tortuga y las ametralladoras Maxim. Pero el combate aéreo entre artilleros y drones podría ser el ejemplo más dramático de la guerra moderna que se desarrolla en las brutales condiciones del conflicto de Ucrania”, explicaron.

Así se ve una ametralladora Maxim ucraniana QUENTIN SOMMERVILLE - BBC

Según lo recabado, uno de los primeros derribos de un dron moderno bajo esta misma táctica ocurrió en Bosnia a principios de los años 1990.

“Una manera innovadora serbia anti-UAV fue lanzar un helicóptero militar Mi-8 Hip para volar junto a un UAV Hunter del ejército estadounidense y luego hacer que el artillero de la puerta disparara al UAV con su ametralladora de 7,62 milímetros”, dijo el entonces teniente comandante de la Marina de los Estados Unidos, JD R. Dixon, en una investigación del año 2000.

También existen ejemplos relacionados en la actualidad, como el caso de la tripulación de un helicóptero francés, que en diciembre de 2023 derribó a un dron de hutíes yemeníes sobre el Mar Rojo.

La razón por la que vuelven a poner en práctica tácticas antiguas en una guerra moderna

Respecto de los motivos por los cuales muchos ejércitos optan por ametrallar drones desde la parte trasera de un helicóptero o avión, Paul Maxwell, subdirector del Instituto Cibernético del Ejército en la Academia Militar de Estados Unidos en Nueva York, explicó: “Ahorra valiosos misiles de defensa aérea. Gastar muchos miles (si no millones) de dólares en cada misil para eliminar un UAV económico es un asunto económicamente perdedor“.

Mientras la guerra avanza hacia su tercer año, Ucrania busca resguardar sus superiores municiones de defensa aérea. “Todavía obtiene la mayoría de sus misiles de sus aliados extranjeros, y la interrupción de seis meses en los suministros de Estados Unidos significa que las existencias de misiles están desesperadamente bajas en este momento”, detalló Forbes.

Así es el dron Orlan-100 derribado por Ucrania El Español

A pesar de las ventajas, llevar a cabo este tipo de táctica no siempre es fácil. Así lo recordó Archibald James, un integrante del Real Cuerpo Aéreo que participó en la Primera Guerra Mundial, en una investigación que citó el medio citado: “En el frente europeo nos encontramos con un avión alemán aproximadamente a la misma altitud que nosotros y aproximadamente a la misma velocidad, de modo que no pudimos acercarnos a menos de 600 yardas. Apunté con el rifle de servicio y disparé seis tiros deliberados, y me sentí miserable porque aparentemente no le di en absoluto. No tengo ninguna duda de que estaba a kilómetros de distancia. Entonces no teníamos idea de a qué distancias era necesario disparar para lograr algún efecto”.

En este sentido, y según los casos detallados, disparar un dron desde la parte trasera de un avión requiere dos pasos esenciales: que el piloto se acerque a una distancia cercana y que el tirador apunte con precisión.

Según datos de Oryx, en 2022 más de 35 drones rusos fueron capturados o destruidos desde que comenzó la invasión bajo esta táctica. Se estima que la cifra aumentará a medida que los ataques, que comenzaron el 24 de febrero de 2022, continúan.