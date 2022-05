Le dieron un billete falso con la cara de Juan Gabriel y le ofrecieron el triple de su valor

Los billetes falsos son uno de los riesgos más grandes que corre cualquier comerciante, pero a este mexicano le sucedió algo nunca antes visto. Sí, lo estafaron de eso, no hay duda, pero lo hicieron de una manera muy peculiar y original: le dieron un billete falso, pero con la cara del reconocido cantante Juan Gabriel. En lugar de tener la típica y auténtica imagen de José María Morelos, figura de la independencia de México que aparece en los billetes de 50 pesos de ese país, el que le dieron al joven tenía la cara del mismísimo “Divo de Juárez”, como le llamaban.

La historia fue compartida a través de las redes sociales y, como era de esperarse, ya le dio la vuelta a la red por la peculiaridad que posee el dinero. Aunque, de hecho, no todo son risas y burlas, pues ya hay varios interesados en comprar el billete que catalogaron como “una reliquia”, tanto que ya le han enviado sus mejores ofertas al hombre estafado.

Recibe un billete falso con la cara de un famoso cantante mexicano

Los billetes de México suelen tener las imágenes de algunos héroes nacionales, paisajes que son patrimonio cultural de la humanidad o personajes históricos, pero... ¿Juan Gabriel? Pues parece que los ladrones ahora roban con creatividad y su víctima se llevó una doble sorpresa: primero descubrió que su dinero era falso y luego una imagen muy peculiar.

El hombre decidió compartir su historia en TikTok a través del usuario @eduaralanplum, donde detalló que uno de sus clientes le pagó con un billete falso. Con la descripción: “Me dieron un billete muy rarito rarito”, lejos de estar enojado o triste, contó la historia de una manera cómica que hizo carcajear a más de un tiktokero. El video ya acumula más de diez millones de reproducciones en la red social.

El mexicano aseguró que sí había revisado antes el billete, pero solo se percató de la textura del papel y otros elementos de seguridad, como los relieves que no suele llevar el dinero falso: “Eso me pasa por no revisarlo a tiempo, según yo, chequé que no fuera falso, le chequé sus ventanitas y todo, pero al darle vuelta me encuentro con... ¡Este es Juan Gabriel”, dijo luego de haber sido víctima del engaño.

Parecía un billete auténtico hasta que el joven le dio la vuelta y vio al intérprete mexicano TikTok @eduaralanplum

Tiktokeros ofrecen grandes cantidades por el billete de Juan Gabriel

El dueño de los 50 pesos ya recibió ofertas de quienes quieren comprar el icónico billete con la cara de El Divo de Juárez. Hay personas que ofrecieron hasta el triple de su valor, con tal de tener este dinero que apuestan que será “de colección”. Parece que tuvo “suerte” de haber sido engañado, pues no solo ganó seguidores en TikTok, sino que podría intercambiar su nueva adquisición.

El video de este tiktoker además de los millones de reproducciones, también tiene miles de comentarios burlándose de la hazaña de los ladrones de México y también de quienes están interesados en tener un billete igual.

“¿Premio o castigo?”; “Te doy 1000 pelucholares por él”; “Yo quiero mi billete de Juanga”; “Llegó buscando cobre y encontró oro”, escribieron algunos de los usuarios de la red social al joven, quien no reveló a qué se dedica, pero lo que más resaltó de su historia fue el rostro del intérprete de “Querida” y la creatividad de los amantes de lo ajeno.